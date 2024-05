Picantísimo comentario de Eva Bargiela sobre los rumores de romance de Facundo Moyano con una modelo

En diálogo con Socios del Espectáculo, Eva Bargiela hizo un comentario picantísimo sobre los rumores de romance de Facundo Moyano con Natalia Cometto, la modelo con quien se lo vinculó a poco de separarse de ella.

“En el verano se lo vinculó a Facundo con una chica, ¿Qué te pasaba internamente? Porque en ese momento todavía hablaban ustedes”, le preguntó el notero y ella contestó picante: “Yo pienso que cada uno actúa de acuerdo a lo que es, ¿no?”.

“Yo, la verdad es que con Facundo me casé, para mí fue mi familia y cuando nos separamos yo decidí respetarlo y no me hubiese expuesto con una persona. Sentí que no tenía que hacerlo y por eso no lo hice”, agregó tajante.

Eva Bargiela habló con Socios del Espectáculo.

Al final, la modelo aclaró: “No lo juzgo que él lo haya hecho, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero bueno. En su momento me dolió porque yo estaba en el Bailando, viviendo algo súper lindo, y que te vengan a decir 'a tu ex lo vieron con tal' es incómodo”.

“Pero bueno, repito, tampoco lo juzgo ni como bueno ni como malo. Cada uno hace lo que siente, lo que quiere y yo no siento exponerme con una persona si sé que puedo lastimar al otro, pero bueno, nada, está todo bien”, cerró Eva.

LA REACCIÓN DE EVA BARGIELA CUANDO LE VOLVIERON A PREGUNTAR POR SU VÍNCULO CON BENJAMÍN ALFONSO

Eva Bargiela dio que hablar luego de que en una nota con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le preguntaran por su vínculo con Benjamín Alfonso tras los rumores de romance.

“¿Viste que se te vinculó con Benjamín Alfonso?”, le comentó el cronista y ella reaccionó: “Ah, sí, me enteré. Nada, qué sé yo, lo requiero a Benja, es un amor. Tengo muy buena onda y nada”.

“Entiendo que también es divertido generar vínculos o decir 'está con tal, está con tal', pero la verdad es que no. O sea, lo quiero, me parece un amor, todo, pero no. Nada, personal”, aseguró la modelo.

Fuente: Ciudad Magazine