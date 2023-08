Denuncian que Morena Rial se contactó con un pai umbanda para quedarse con la herencia de su padre

No es novedad que Morena Rial es devota de San La Muerte. Sin embargo, en las últimas horas también se supo que frecuentaría a un pai umbanda para realizar un trabajo macabro que impacta de lleno contra Jorge Rial, el hombre que la adoptó junto a Silvia D'Auro hace más de 20 años. Así lo contó una de sus examigas, que rompió el silencio cansada de sus amenazas.

“Yo la acompañé en Buenos Aires y en Córdoba. Ella va a villas, entra y empieza a preguntar si conocen a brujos y umbandas. Ella se quería quedar con todo (lo de Rial)”, aseguró Melina Granado, que también fue niñera de Francesco Benicio, el hijo que la mediática tuvo con Facundo Ambrosioni en 2019.

La joven también deslizó que Morena intentó retener a su última pareja, El Maxi, a través de estos rituales. “Ella va a lo bueno y a lo malo... Pide cosas por ella y por otras personas para lo malo. Ella iba a pedir más que nada por su expareja Maxi, quería amarrarlo, pedirle que volviera”, lanzó.

Morena Rial se defendió de las críticas

Este miércoles se conoció que Morena Rial visitó a un pai umbanda. Luego de la repercusión que tuvo esa información, la mediática hizo un fuerte descargo donde apuntó contra el programa de televisión que difundió la noticia y detalles de su participación en rituales.

“Voy a pasar por acá para explicarles aunque en realidad no debería explicarles un carajo. Lo que hago con mi vida es un problema mío. Después... a las que quieren dos minutos de fama, me chupa dos huevos lo que puedan llegar a decir”, arrancó diciendo en referencia al testimonio de una “examiga” que habló sobre ella en LAM (América).

Luego, lanzó un fuerte comentario contra las panelistas que integran el ciclo que conduce Ángel De Brito: “La gente que se sienta y se pone a hablar de mí: ¿por qué no cuentan sus experiencias? ¿Por qué no cuentan las cosas que les hacían a las amantes de sus maridos? ¿Por qué me juzgan a mí? Cada uno tiene la religión que se le cante. Yo no juzgo a una persona que va a una iglesia evangelista, no juzgo a una persona que va a una iglesia cristiana”.

Además, amenazó a las panelistas con la posibilidad de exponer cuestiones de su vida privada: “Si no quieren que salga a contar todas las cosas que sé, como por ejemplo con quién se acostaban y quiénes lo cuernean, fíjense un poquito en sus vidas. Se ve que no tienen otro tema de conversación para sacar”.

