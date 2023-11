El conmovedor gesto de Jimena Barón con una fan de Taylor Swift

El domingo por la tarde, faltando pocas horas para que Taylor Swift dé su tercer y último concierto en la Argentina, Jimena Barón fue invitada a ver a la cantante estadounidense y tuvo la magnífica idea de ir acompañada por una verdadera fan de Taylor.

Ahí comenzó la verdadera odisea de la actriz y cantante por localizar a Mía, una joven de 20 años que vendió pulseritas (friendship bracelets) para poder reunir el dinero necesario para ver a su ídola y no fue suficiente.

“Es injusto ser famoso y que te inviten a un recital 3 horas antes y caer ahí con glitter tipo fan. Así que mínimamente quiero ir a ver a Taylor con alguna verdadera Swiftie desamparada. ¿Cómo hacemos? Tengo una entrada”, escribió Jimena en Twitter.

Con la invitada elegida, Barón continuó: “Ok. Una cordobesa divina me pasó el teléfono de una mega fan que vendió pulseritas en el Planetario, pero no tenía plata para verla. Le escribí, no contestaba. La fue a buscar al Planetario. Finalmente me contestó, pero ahora ni ella ni la mamá me creen”.

Luego de dialogar por WhatsApp con Mía y con su madre, Jimena Barón pasó a buscar en su auto a la fanática de Taylor Swift para llegar juntas al estadio de River Plate y disfrutar juntas de la actuación de la artista, que fue inolvidable, por partida doble para las dos.

LAS PALABRAS DE JIMENA BARÓN TRAS SU NOBLE GESTO CON MÍA

“Ayer fue el último show de Taylor Swift y mi invitada de honor fue Mia, una Swiftie muy hermosa que se estaba volviendo cabizbaja a la casa porque vendió muchas pulseras, pero no fue suficiente para comprar la entrada”.

“Como yo tenía una, la invité y me hizo pasar una noche mucho más especial de lo que hubiera sido si no íbamos juntas. Gracias Agus de Córdoba que apareciste en Twitter a contarme su historia y me pasaste su teléfono”.

“La vida es mucho más linda cuando se comparte, estoy segura de que no nos llevamos nada pero que vinimos a esto, a compartir y ver sonreír. Gracias Mía y gracias a todas las Swifties por tanto cariño y pulseritas. Fue una noche realmente mágica”.

Fuente: Ciudad Magazine