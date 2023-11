El descargo de Nicole Neumann luego de que la acusaran de no ser vegana por comer sushi

Nicole Neumann usó sus redes sociales para explicar cómo es su forma de alimentarse. La modelo es vegana desde hace más de 20 años, pero en las últimas horas salió a hacer una aclaración porque la acusaron de consumir sushi con pescado.

En dos videos publicados en su cuenta de Instagram, Nicole expresó su frustración ante los malentendidos acerca de su alimentación. Enfática, declaró: "Dejen de decir cosas que no son, no como animalitos muertos bajo ningún concepto" y reiteró que se considera "80% vegana".

Nicole abordó específicamente las afirmaciones sobre su supuesto consumo de sushi con pescado. Aclaró que, aunque disfruta de sushi vegano o vegetariano, no consume variantes con productos de origen animal. La modelo rechazó el mito que intenta instalar sobre su elección alimentaria.

Nicole aclaró que es “80% Vegana”

La aclaración de Nicole incluyó su posición sobre la flexibilidad en su dieta. Reconoció que ocasionalmente, en eventos o restaurantes, puede disfrutar de un postre que no es vegano. Sin embargo, enfatizó que esta excepción es la única en su compromiso con el veganismo.

“Lo de 80% vegana que dije hace un momento es porque por ahí, si rara vez estoy en algún evento o restaurante por ahí como un postre que claramente no es vegano, pero nada más que eso”, explicó también por la frase que lanzó hace menos de cinco años, cuando la criticaron por usar cinturones de cuero.

La modelo también abordó la convivencia con personas que no siguen una dieta vegana. Nicole señaló que, si alguna comida contiene ingredientes de origen animal, es porque comparte su vida con individuos que no adoptan una alimentación vegana o vegetariana. Afirmó con firmeza: "No puedo decidir sobre qué comen los demás, pero sí lo que como yo".

Desmintiendo rumores pasados

Nicole recordó situaciones anteriores en las que fue cuestionada por su compromiso con el veganismo. Desmintió rumores sobre la relación con su hija Indiana Cubero y reiteró que en su hogar no hay restricciones alimentarias. Además, compartió recuerdos de su decisión de adoptar el veganismo después de presenciar el sufrimiento de animales.