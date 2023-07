El papá de Wanda Nara se quebró al hablar de la salud de su hija

En medio de la preocupación e incertidumbre, Andrés Nara, padre de Wanda Nara, expresó su profunda angustia por la falta de información sobre el estado de salud de su hija. Desde que trascendió que Wanda fue internada de urgencia en la clínica Los Arcos debido a un dolor abdominal, el hermetismo ha sido total, generando gran desconcierto en el ambiente del espectáculo.

La conductora fue sometida a una serie de estudios desde la noche del miércoles para determinar la causa de su malestar. Hasta el momento, ni el sanatorio ni Wanda han emitido un parte médico oficial o realizado declaraciones al respecto. Esta falta de información ha incrementado la preocupación de Andrés Nara.

Andrés Nara confirmó que Wanda recibió el alta médica luego de los estudios de rutina y chequeos realizados en la clínica. Sin embargo, la situación cambió dramáticamente el viernes, volviendo a la incertidumbre acerca de la salud de su hija. Andrés, quien estuvo distanciado de sus hijas durante varios años, logró recomponer su relación familiar en la actualidad.

En su aparición en el programa Nosotros a la Mañana, Andrés se mostró angustiado por la situación y expresó su inquietud por la falta de comunicación fluida con su hija. Aunque reconoció haberse acercado a la clínica de Palermo, donde Wanda fue internada, se encontró con un hermetismo desconcertante. "No querían brindar nada y eso me llamó la atención. Después me dijeron que no tenía nada", reveló Nara.

El padre preocupado afirmó que se comunicó con la madre de Wanda, Nora Colosimo, así como con su otra hija, Zaira, quien se encuentra de vacaciones en Ibiza. Aunque Andrés obtuvo algunos detalles de la situación de salud de su hija, prefirió mantenerlos en la intimidad.

Wanda Nara había vivido días de alegría y éxito en el ámbito televisivo antes de su internación. La conductora asistió a la ceremonia de los Martin Fierro el domingo pasado junto a su esposo, Mauro Icardi, y sus cinco hijos. Tras pasar la noche en una lujosa suite del Hotel Hilton, compartió un mensaje emocionado en sus redes sociales, agradeciendo a Aptra y a sus compañeros por hacer de ese año un período increíble.

Los planes de viaje de la familia a Europa para definir el futuro futbolístico de Icardi se vieron truncados. Aunque se especulaba con un viaje a Italia, donde poseen una propiedad en Lago Di Como, la internación de Wanda en el Sanatorio Los Arcos interrumpió sus planes.