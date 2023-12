Gran Hermano: una participante se enfureció con todos sus compañeros tras quedar nominada con 22 votos

Este miércoles los participantes de Gran Hermano 2023 dejaron sus primera nominaciones y todos y cada uno de ellos votaron por Juliana Scaglione, que resultó la que más sufragios tuvo en la gala con 22 unidades.

Juliana hizo una espontánea con tres votos a Denisse González porque intuyó que fue al confesionario a hacer lo mismo, y dos votos por Zoe Bogach porque “es una chica divina, pero es la más devil de la casa”. “No creo que venga a jugar, solo a divertirse”, agregó la participante.

Santiago del Moro reveló ante los 22 “hermanitos” que además de Scaglione también fueron nominados la propia Zoe, Hernán “El Negro” Ontivero y Catalina Gorostidi, la pediatra devenida en “botinera”.

Juliana estalló frente a sus compañeros tras la histórica nominación

Pese a que la mayoría de los “hermanitos” que la votaron solo hicieron caso a los deseos de Juliana de irse de la casa antes de tiempo, la doble de riesgo no tuvo la mejor de las reacciones cuando se acercaron a reconfortarla.

Mientras la cámara tomaba desde un plano cenital a los participantes que se quedaron en el living, se comenzaron a escuchar los gritos de Juliana. “Acepten a las personas como son. Ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra”, les señaló.

“Si yo quiero caminar y hacer chistes y decir pelotudeces, es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo. Yo vine a cagarme de risa de mí por cómo soy de personalidad, ¿sí? Dejen de decirme 'Juli, basta', 'Furia, pará'. O sea, más me dicen eso, más ganas de irme me dan”, agregó, frente a sus descolocados compañeros.

“¿Saben qué? Yo mi vida la vivo como quiero, y la vivo hace años, bolu... Ustedes se van a quedar acá adentro, literal, y yo ya sé lo que pasa conmigo, porque lo sé, porque me pasa en la vida en general. A mí me señalan, me apuntan con el dedo y la canción que viene. Listo, relajen. Si no quiero que me abracen, no me abracen, si les digo que me toquen y me arranquen no lo hagan”, llegó a decir “Furia” haciéndole honor a su apodo, antes de que el canal corte la transmisión.

Fuente: Ciudad Magazine