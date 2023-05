Jey Mammon advirtió: "Quienes hayan mentido irán a la Justicia"

Jey Mammon se alejó de los medios hace más de un mes, luego de que se conociera la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por abuso sexual.

Tras varias semanas fuera de la escena mediática, el conductor habló sobre su presente, la causa judicial y los pasos a seguir. Aunque no quiso entrar en detalles sobre lo que, según él, se dirimirá en Tribunales, aseguró: “Quienes hayan mentido y quienes se hayan subido a la mentira, tendrán que responder en el ámbito judicial”.

Jey Mammon aseguró que está muy bien. Al ser consultado sobre su actualidad alejado de la TV aseguró: “Hace rato que estoy en la vida normal. Estoy tranquilo, obvio”. Además, aclaró que no hay un nuevo Jey, sino que es el mismo de siempre. Respecto a si tiene ganas de volver a la televisión, afirmó: “Seguramente vamos a volver. No sé a dónde, pero seguramente vamos a volver”.

“Nada, sigo igual que siempre, pensando lo mismo de siempre. No sé qué cambio ves...”, respondió el humorista. Mammon explicó: “Es que primero fue una patada en la cabeza de la cual te tenés que levantar. Pero sigo siendo el mismo porque los 'no hechos' siguen siendo los 'no hechos'”.

Jey Mammón

Si bien paró a dar la nota, Mammon dijo que no estaba dispuesto a anticipar lo que puede suceder a nivel judicial. “No tengo ganas de hablar prácticamente de nada. No soy muy de anticipar lo que va a pasar tampoco, nunca me gustó hacer circo. (...) Cuando suceda lo que tenga que suceder, me sentaré a hablar de lo que esté sucediendo, pero no me gusta decir 'va a pasar esto'. Cuando pase, se enterarán. Mientras tanto, hablen con los abogados que ellos les pueden contar todo”, respondió sin querer entrar en detalles.

De todas maneras, dejó en claro que irá por todos aquellos que “hayan mentido o que se hayan subido haciéndose dueñas de una mentira”.

“Quizás vos te referís a esa solidez cuando uno se siente... Yo me siento seguro y siempre me sentí así, lo que pasa es que cuando vos recibís el bombazo es muy difícil y duro, sobre todo cuando se suben a esa mentira. Te sentís avasallado. Pero hay gente que se dedica a eso, que está trabajando sobre eso y a ellos es a quienes hay que preguntarles. Yo me dedico a vivir mi vida como siempre. No estoy ni recluido ni escondido”, señaló tajante.

A modo de cierre, remarcó: “No tengo más nada para decir, estamos frente a una falsa denuncia. Entonces vuelvo a lo mismo... Quienes hayan mentido, quienes se hayan subido a la mentira, quienes se hayan hecho eco y se hayan hecho dueños de la mentira, tendrán que responder en el ámbito judicial”.