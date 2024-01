La madre de Camila Homs desmintió a Tini Stoessel sobre sus inicios con Rodrigo De Paul

Este miércoles Tini Stoessel se encargó una vez más, aunque para ella fue la definitiva, de negar cualquier tipo de infidelidad de Rodrigo de Paul con Camila Homs en la previa a formar pareja con él, y ahora entró en escena Liliana, la mamá de la modelo.

Al ser abordada cerrando su negocio por Alejandro Castelo de LAM, Liliana acusó estar “detonada” por alta concurrencia de turistas que tuvo su local y se quejó de la intensidad de la luz de la cámara y del cronista.

“Tengo la cara detonada, déjenme tranquila”, dijo antes de partir rauda hacia su automóvil mientras Castelo la hacía oír el audio de Tini sin decirle su identidad. “¿Quién es esa chica?, preguntó Lilliana que no pudo evitar un “¿Queeee?” cuando le dijeron quién era.

LA DESMENTIDA DE LA MAMÁ DE CAMI HOMS A TINI STOESSEL, QUE DIJO QUE NO SE CARGÓ A LA FAMILIA DE RODRIGO DE PAUL

“Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede. Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema”, fueron algunas de las declaraciones de Tini a las que reaccionó Liliana.

“Esa no es Tini, perdoname. No me hagas calentar que ya bastante mal tengo... Hoy tuve un día intenso, no me hagas calentar escuchando esa pelotu... ¡Esa no es Tini!”, insistió Liliana una y otra vez ante los repetidos intentos del notero.

“Si ella dice que no se cargó la familia, que viva tranquila pensando en eso. Igual, no me parece que sea Tini”, respondió la comerciante hasta que la luz de la calle le permitió ver el video con más nitidez y comprobar que era Tini.

“Ah, si es ella. ¡Qué linda! ¡Qué bueno tener ese pensamiento! ¡Una copada, una copada! No digo nada. Si no se habló nada hasta ahora, ¿voy a hablar ahora?”, cerró Liliana Fontán, la mamá de Cami Homs sobre el descargo de Tini Stoessel.

Fuente: Ciudad Magazine