La mamá de L-Gante reveló la causa de la muerte del hermano del cantante: Tenía un tumor en el cerebro

Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante, se refirió, tiempo atrás en Mañanísima (Ciudad Magazine), al dolor que padeció por la muerte de su hijo Sale y dio a conocer la ONG que abrió en su honor para ayudar a otras familias

“Tenía un tumor en el cerebro”, confesó la madre del referente de la cumbia 420 en la entrevista que tuvo con Carmen Barbieri. Ambas hicieron énfasis en la importancia de poder salir adelante y sobrellevar la pena de una muerte.

“¿De qué murió Sale?”, consultó Carmen Barbieri, para conocer el motivo de la fallecimiento del hermano del cantante de cumbia, a lo que Valenzuela respondió rápidamente: “Un tumor en el cerebro, fueron cuatro años”.

Tras su pérdida, la mamá de L-Gante abrió una ONG en honor a Sale y un comedor solidario en el Barrio Bicentenario, con la intención de brindar alimentos y contención. Claudia apoya a otros padres que perdieron a sus hijos porque “ya entiende” el dolor que sienten.

“Yo tuve un problema con Federico, él tuvo un cáncer muy grande, pero pudo salir adelante”, dijo conmovida Carmen Barbieri, al recordar la grave enfermedad que pasó su hijo y de la cual pudo curarse “El luto es terrible, hay que empezar de vuelta, intentar salir de la cama, ver el aire, el Sol, la lluvia, y más si tenés otros hijos. Hay que buscar estar rodeada de personas que te apoyen y te levanten”, expresó Claudia Valenzuela en ese momento.

L-GANTE SOBRE SU PADRE BIOLÓGICO

En cada entrevista que concedió a lo largo de su carrera, L-Gante remarcó que no tiene contacto con su padre biológico. Su postura siempre fue la misma: no siente necesidad de acercarse, pero tampoco descarta una reconciliación. Y esa actitud no cambió después de la primera aparición pública de su papá.

El referente de la cumbia 420 dialogó días atrás con la prensa y reaccionó a las declaraciones de su progenitor, quien conversó con Socios del Espectáculo (eltrece) y dijo que estaba ofendido con el cantante y su madre, Claudia Valenzuela.

“Ni idea, qué te puedo decir. No hay relación. Yo nunca le dije papá a nadie, vivo diciendo 'papá', pero de onda”, respondió cuando una cronista le explicó que Migue Ángel Prosi se sentía ofendido porque lo escuchó decirle papá a otra persona.

Además, no quiso meterse en los problemas que existen entre su papá y su mamá: “No sé cómo habrá sido, es un tema de él y ella. Yo no tengo idea y no me interesa”, indicó.

Luego de esa frase, el abogado Alejandro Cipolla interrumpió la charla con los medios para que su defendido no se siga explayando sobre el tema. “Le están dando entidad a una persona que no le interesa y están incomodándolo con la pregunta”, sentenció a pesar de que el músico no parecía estar molesto ante los micrófonos.

