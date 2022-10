Detuvieron a Despre, el novio de Tamara Báez, ex de L-Gante

La policía detuvo a Javier Desprebíteris, popularmente conocido como Despre en el mundo de la música, por intentar ingresar a un boliche de Tigre con un arma de fuego. En los últimos días había sido noticia luego de que se confirmara su romance con Tamara Báez, la ex de L-Gante.

“Le secuestraron una pistola 9 semiautomática. El arma que portaba no tenía papeles ni pedido de secuestro”, informó el periodista Mauro Szeta a través de sus redes sociales. Al momento de la detención, Báez estaba con él.

🔴ÚLTIMO MOMENTO | Detuvieron al novio de la ex de L-Gante: quiso entrar a un boliche con un arma.



Ocurrió en "Cherry", un local bailable en Tigre. A Javier Desprebíteris le secuestraron una pistola 9 semiautomática.



📲 Más: https://t.co/0Q17k5SfrR pic.twitter.com/E4XpV6zgxz — Vía Szeta (@mauroszeta) October 25, 2022

El joven cantante de Lomas de Zamora había sido noticia la semana pasada luego de que la ex de Elian Valenzuela y madre de su hija Jamaica, confirmara que estaban juntos. Fue luego de que la joven comenzara a responder varias preguntas en sus redes sociales. “¿Te gustaría volver a ser mamá?”, quiso saber un usuario de Instagram y ella muy segura respondió que sí: “Obvio. Nunca se me van a ir las ganas de tener una verdadera familia”. Y más tarde, ante los crecientes rumores, sus seguidores pidieron “Una sola foto con él, por favor” y sin dudarlo, ella compartió una foto con el músico.

Tamara y Despre

Lo llamativo fue que en más de una ocasión Despre expresó su admiración por L-Gante y este último, hasta contó que se contactaron. “Yo hablé con el loquito, todo, y le deseo lo mejor. Le dije 'mi palabra la tenés y la tuviste'. Flow antiembrollos (sic). Olvidate”, contó el también jurado de Canta Conmigo Ahora en Socios del Espectáculo.

Despre, Javier Desprebiteris, es de Lomas de Zamora y viene incursionando en el género desde hace poco más de un año. Desde chico se vio atraído por las competencias de freestyle -como espectador y no como competidor- y el audio del boom-bap, algo que de manera natural decantó en este presente que lo tiene como uno de los nuevos referentes del rkt. “Tumbando la brea rkt”, “Anti Sapo rkt” y “Malla y calor”, son algunas de las canciones que editó este año.

“El nombre artístico viene de parte de mi apellido, mis compañeros me empezaron a decir Despre porque se les complicaba”, contó hace un tiempo en el sitio Vía Urbano donde recordó que empezó a hacer música como forma de liberarse de “los bondis en casa”: “Escribía y hacía boom bap; fue a los 12 años, cuando empezaron las compes de rap. No era tanto de competir, porque no me hacían la segunda, fue cuando empezaron Dtoke, Sony y otros. Ahí arranqué a tirar free y empecé a sacar mis temas”.

En el 2021 lanzó el tema “Todo loma”, y fue un éxito total alcanzando de inmediato las 700 mil visualizaciones: “Fue el primer boom, fue una locura; se posicionó piola en los algoritmos. Empezamos a jugar con eso, porque con mis amigos escuchábamos los remix y consumimos eso, y dijimos 'cómo nos quedaría a nosotros hacerlo'. Ahí explotó”.

En aquella charla, había hablando del ex de su actual novia: “L-Gante fue el que dio la cara por el género, está saliendo mucha gente nueva gracias a él. Se le da mucho valor al creador. Fueron muy de frente con la cumbia 420 sacando tema tras tema hasta que rompes la piñata”.

Fuente: Infobae