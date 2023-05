La sensible confesión de Alejandro Sanz: "Estoy triste y cansado"

El músico español Alejandro Sanz publicó este viernes un preocupante mensaje en su cuenta de Twitter, donde confesó su gran malestar actual.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", comenzó su tuit, aunque aseguró: "estoy trabajando para que se me pase".

"Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", completó en el alarmante tuit.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me... — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

En ese marco, sus fans le escribieron muestras de apoyo tras la confesión del artista, que está en medio de una gira mundial.

Cabe destacar que el músico tiene en agenda estar el 3 de junio en el municipio español de Pamplona, donde comenzarán los conciertos de "Sanz en vivo", conciertos que hará en España hasta agosto, mes en el que regresará girar por países americanos.

Aunque no hay anuncios oficiales de cancelaciones de shows, el español reveló su apenado estado de ánimo.

Cabe recordar que el último noviembre, también pasó por algo similar, cuando manifestó en redes que estaba "entregado a la nada". "He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada".

Sin embargo, luego dijo que había superado su malestar y había recuperado su "esencia". "La música empieza a arder en mí de nuevo. Sólo quería compartirlo", había reflexionado.