Los Beatles anunciaron el lanzamiento de su última canción con ayuda de la IA: "Es una grabación genuina"

Los Beatles continúan erigiéndose como una fuente inagotable de material. A más de 50 años de su separación, la banda más grande de la historia anunció lo que será “su última canción”. A través de un video en sus redes sociales, en el que se entremezclan sus voces para construir el relato, presentó un adelanto de “Now and Then”, un tema compuesto por John Lennon en los '70 y que quedó descartada por su audio deficiente durante las sesiones del Anthology en los '90.

La canción estará disponible el próximo jueves a las 11 de la mañana y el viernes se lanzará su clip. Además, el miércoles 1 de noviembre se estrenará un documental de doce minutos contando el proceso creativo detrás de “Now and Then” con imágenes exclusivas y testimonios de Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, Sean Lennon y Peter Jackson, quien aportó la tecnología necesaria para mejorar el sonido de la grabación primitiva de Lennon.

La historia detrás de “Now and Then”, la última canción de Los Beatles

El origen de “Now and Then” data de hace cinco décadas. Un demo grabado a piano y voz por John Lennon en su casa en el edificio Dakota de Nueva York que fue entregado en sobre por Yoko Ono a Paul McCartney años después de su asesinato. La leyenda cuenta que el sobre estaba firmado por John y tenía escrito “para Paul”.

Los Beatles restantes junto al productor Jeff Lynne comenzaron a trabajar en el tema durante las sesiones del proyecto Anthology en 1994, junto con “Real Love” y “Free as a Bird”. Paul, George y Ringo lograron terminar un demo crudo de la canción pero lo terminaron abandonando debido a las limitaciones técnicas para separar la voz y el piano de Lennon y lograr una “mezcla limpia”.

Guardada en un cajón juntando polvo (es un decir, Los Beatles han demostrado ser archivistas de primera), recién fue en 2021 con la irrupción en escena de Peter Jackson y su documental Get Back que la canción pudo obtener nueva vida. Utilizando la misma inteligencia artificial que ayudó a separar las voces de los protagonistas de la instrumentación, el director logró entregar una muestra digna de audio. “Ahí estaba la voz de John, clara como el agua. Fue bastante emotivo. Y todos tocamos en ella, es una grabación genuinamente de los Beatles”, contó McCartney en un comunicado.

En 2022, Paul y Ringo se dispusieron a terminar la canción. Además de la voz de John, “Now And Then” incluye la guitarra acústica y eléctrica grabada por George, una nueva parte de batería de Ringo, y bajo, guitarra y piano de Paul, que coincide con lo tocado originalmente por John. Paul agregó un solo tocado con un slide inspirado en George. Giles Martin supervisó un nuevo arreglo de cuerdas y junto a McCartney sumaron coros sampleando las voces de las grabaciones originales de “Here, There and Everywhere”, “Eleanor Rigby” y “Because”.

