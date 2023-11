Luis Ventura se cansó de Ángel de Brito y le lanzó una dura advertencia que involucra a Natacha Jaitt

Luis Ventura expresó su molestia con Ángel de Brito y le lanzó una firme advertencia relacionada con los Premios Martín Fierro Latino , de los cuales es presidente de Aptra. De Brito había dirigido críticas despiadadas hacia Ventura y los premios en cuestión, generando una respuesta furiosa por parte del presidente de Aptra en el programa A la Tarde.

Ventura, visiblemente molesto, comenzó señalando su disgusto hacia los comentarios de conductores y panelistas locales que critican premios internacionales. Sin mencionar a De Brito directamente, insinuó que algunos esperaban contratos que no obtuvieron y expresó su descontento con la idea de que la edad sea motivo de crítica, cuestionando la relación entre la edad y la capacidad.

“Estoy caliente con los conductores y panelistas de cabotaje que hablan de premios internacionales”, arrancó el panelista ante la asombrada mirada de Karina Mazzocco.

El presidente de Aptra expresó su malestar por las críticas que atraviesan límites, especialmente aquellas que involucran a la familia y la carrera profesional. Ventura destacó la importancia de evitar intromisiones en esos aspectos, desafiando a aquellos que lo hacen a que se preparen para recibir críticas similares.

“Ni siquiera reclamo la crítica porque la acepto y me parece que está bien porque forma parte de este juego. Lo que digo es cuando se entran a meter en lugares que tienen que ver con la familia, con tu carrera, fuente de trabajo. Ahí no hay que meterse, porque sino yo también me meto, no tengo problema. Pero van a venir a tirar la toalla, a llorar como hacen siempre”, sostuvo.

“La mejor prueba de la mentira es cuando Ángel de Brito dice en su programa que va a ser el conductor, y era mentira porque no tenía la visa de trabajo y lo sabía”.

Y agregó: “En este canal lo habilita para que incluso ponga en duda la continuidad de este programa”.

En otro momento, Ventura acusó a Fernanda Iglesias por sus dichos en LAM frente a la complicidad de De Brito: “Me molesta cuando mienten y dicen que destruí familias. Ella se cansó de destruir familias, parejas y todo, en un programa donde también destruyeron familias. Hay que repasar los archivos”.

“Un día te voy a contar la historia de Natacha Jaitt con el video, Angelito. Vos lo sabés muy bien”, advirtió.

“Entonces, a los que destruyen familias habría que ir a buscarlos, y yo me la banco con angelitos, diablitos, lo que quieran”, cerró picante Luis Ventura contra Ángel de Brito.