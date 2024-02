Margot Robbie rompió el silencio tras no ser nominada a los premios Oscar 2024 por su rol en Barbie

La ausencia de Margot Robbie en la lista de nominados a los premios Oscar 2024 por su papel protagónico en “Barbie” causó un gran revuelo en la escena cinematográfica internacional.

En medio del enojo de sus fans y colegas, la actriz decidió romper el silencio en un reciente encuentro organizado por el sindicato de actores y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión (AFTRA).

A pesar del revuelo y las expectativas creadas en torno a la película dirigida por Greta Gerwig, que ha recibido ocho nominaciones, incluida la de mejor película, Margot Robbie optó por mantener una perspectiva positiva. "De ninguna manera hay que sentirse triste cuando sabés que fuiste bendecida", expresó la actriz.

En referencia a la no nominación de Gerwig como directora, Robbie se mostró más reflexiva: "Obviamente, pienso que Greta debería haber sido nominada como directora. Lo que hizo ella es algo que solo pasa una vez en tu carrera, una vez en la vida. Lo que ella ha conseguido es realmente único. Pero ha sido un año increíble para todas las películas".

Por último, Robbie elogió la calidad y el impacto cultural de la película. "Nosotros presentamos algo que podría cambiar la cultura, afectar la cultura, hacer algo que tuviera algún impacto. Y de alguna manera lo logramos, quizás más de lo que habríamos soñado. Y este es realmente el mayor premio que podríamos haber esperado de todo esto", afirmó. "Las reacciones de la gente a la película han sido la mayor recompensa a esta experiencia", cerró, alejándose de la controversia.

El descargo de Ryan Gosling por el destrato hacia Margot Robbie y Greta Gerwig

Previo a los dichos de Robbio, Ryan Gosling expresó su descontento en un comunicado donde destacó la importancia de sus dos compañeras en el éxito de "Barbie" y el grave error de no incluirlas en las nominaciones.

"Me siento sumamente honrado de ser nominado por mis colegas junto con artistas tan notables en un año de tantas películas maravillosas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken", expresó Gosling en el comunicado.

No obstante, Gosling cuestionó la omisión de Greta Gerwig y Margot Robbie en las nominaciones, señalando que la verdadera magia detrás de "Barbie" radica en la colaboración entre estos talentos. "Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada", afirmó.