Murió el papá de Santi Maratea y él hizo un profundo descargo en redes: "Tengo miedo"

Santiago Maratea contó en Instagram que falleció su querido papá. Acto seguido, abrió su corazón en diálogo con sus seguidores y les explicó cómo atraviesa el duelo.

Santi Maratea y su padre

Es importante rememorar que a comienzos de abril de este año, Santiago había contado que se alejaría del fútbol para estar firme junto a su padre mientras atravesaba su enfermedad. Y así lo hizo hasta su fallecimiento.

Santi contó que falleció su papá.

Visiblemente angustiado, mientras tomaba mate en su casa, Santi les contó a sus fanáticos que se siente muy solo y que no sabe qué será de su vida tras la ausencia física de su papá.

ASÍ SE SIENTE SANTI AGO MARATEA TRAS LA MUERTE DE SU PADRE

Santiago Maratea contó cómo se siente tras la muerte de su querido papá.

“Mi mamá y mi papá eran un lugar seguro. Y ahora están los dos muertos. Inevitablemente, me siento muy solo. Y no sé qué va a pasar, guacho, en un futuro. No sé, no sé... Siento un poco de miedo, porque me siento muy solo...”.

Santi contó que no sabe qué será de su vida ahora que no tiene a su papá y a su mamá en su vida.

“Las dos personas que más protección me daban, ya no están y es muy loco ese sentimiento de entender que ya no están en este plano, que es tan grande y abrumador. Ya no están ellos, pero yo sí, sigo acá sin saber qué chota voy a hacer”, cerró Santi, entre lágrimas.

Fuente: Ciudad Magazine