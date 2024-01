Nicole Neumann contó por qué Manu Urcera se ausentó el día que se enteró del sexo de su bebé

Nicole Neumann y Manu Urcera se están encargando de todos los preparativos para recibir a su primer hijo juntos . En las últimas horas, la modelo sorprendió a todos al contar cómo se enteró del sexo del bebé y reveló que su esposo no estuvo a su lado para acompañarla.

Si bien la jurado de Los 8 Escalones ya es mamá de Allegra, Sienna e Indiana, frutos de su relación con Fabián Cubero, este será su primer varón. A su vez, será el primer nieto de los papás del automovilista, quien también se convertirá en padre primerizo, haciendo a este embarazo sumamente especial.

De todas maneras, Nicole Neumann explicó que Manu Urcera no pudo estar en el momento en el que se enteró de que sería padre de un nene por compromisos laborales. Según le contó a Caras, su marido estaba probando autos para la próxima temporada automovilística del 2024 y no pudo presenciar la revelación del sexo del bebé.

En cuanto a los posibles nombres, la modelo aseguró que aún no está definido, pero han pensado en algunas opciones. “Tenemos dos que nos gustan mucho. Casi seguro que de ahí no saldrá. Pero todavía no hay una decisión tomada”, comentó.

Nicole Neumann y Manu Ucera

MANU URCERA PUBLICÓ UNA FOTO DE NICOLE NEUMANN EN LA PLAYA Y EXPUSO MÁS DE LO QUE DEBÍA

Nicole Neumann y Manu Urcera disfrutan sus días de luna de miel, después de sorprender a los medios y la opinión pública con su espectacular boda. Para disfrutar su primer viaje de casados, la pareja escogió el ambiente de mar, y aunque no precisaron la ubicación, varias opiniones apuntan a Punta del Este o alguna de las famosas playas de Brasil.

Fue el corredor de autos quien publicó las primeras postales de este viaje. En una de ellas se aprecia a la modelo con su incipiente pancita, sentada en una reposera mientras observa al horizonte y bebiendo agua de coco. El detalle que Urcera encontró gracioso, fue dejar expuesto el truco de la rubia para tomarse selfies, modo “desprevenida” y por si fuera poco, comentó sobre la foto “La foto de la autofoto”.

El detalle no pareció gustarle demasiado a la futura mamá, pues en sus propias historias de Instagram se abstuvo de replicarla y por el contrario, optó por postear una con enfoque sobre su rostro y con una gorra puesta para cubrir su rostro de los rayos del sol.

Fuente: Todo Noticias.