Durante la noche de este domingo, se llevó a cabo una nueva gala de eliminación de Gran Hermano, el reality de Telefé. Quien debió abandonar el programa por decisión del público fue Hernán Ontivero, el joven 30 años, oriunda de Córdoba.

Zoe Bogach, Williams López, Juliana Scaglione y Hernán Ontivero, fueron los competidores que estuvieron en la primera placa de nominados de esta edición de Gran Hermano. Esta semana Sabrina Cortez fue ganadora de la prueba del líder. Sumado a la inmunidad de ser votada, la jugadora pudo salvar a Catalina y colocar a un nuevo participante en placa, que fue Williams.

¿Cómo fue la primera gala de eliminación de Gran Hermano?

La primera persona salvada de la gala de eliminación, y por lo tanto menos votado de la noche, fue Zoe con el 10,6% de los votos del público. Tras salvarse de la eliminación, la joven oriunda de Recoleta se mostró agradecida y festejó junto a sus compañeros.

Minutos más tarde, Santiago del Moro volvió a ingresar a la casa a través de la pantalla e informó que la segunda persona menos votada fue Williams, quién continuará en la casa con el 6,76% de los votos. "Les agradezco a todos y espero que me sigan aguantando. Tarde o temprano me va a tocar el callejón pero hoy no, así que gracias, de corazón", expresó el jugador.

Hernán Ontivero se convirtió en el primer eliminado de la nueva edición de Gran Hermano.

El mano a mano quedó entre "Furia" y Hernán, y el resultado se dio a conocer pasada la medianoche, cuando el conductor anunció que el participante que debía abandonar la casa era Hernán con el 52.6% , mientras que Juliana quedó con el 47,4% de los votos de los televidentes.

¿Quién es Hernán?, el primer eliminado de Gran Hermano

Hernán Ontivero tiene 30 años y es oriundo de Río Cuarto, provincia de Córdoba. El fanático de la Mona Jiménez se caracterizó como una persona buena onda y que brinda alegría. “Donde voy hay alegría y siempre tengo que estar haciendo algo. Yo le caigo bien a la gente”, dijo en su presetación.

En gran medida, su expulsión de la casa estuvo relacionado a la denuncia que hizo su ex pareja, quien manifestó que fue abandonada por él a pocos días de tener a su primer hijo y que se enteró de su ingreso a la casa a través de la televisión. "Besitos al negro Onty que eligió entrar a Gran Hermano y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes", escribió la mujer en Twitter.

Asimismo, durante esta primera semana, el jugador realizó diversos comentarios y chistes de mal gusto dirigidos, especialmente, hacia sus compañeras mujeres. Sin lugar a dudas, esto generó una gran polémica en las redes sociales y, por esta razón, se convirtió en el primer eliminado de la temporada 2023/2024 de Gran Hermano.