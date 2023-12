Salió a la luz el angustiante momento que vivió Tini Stoessel en el Mundial de Qatar 2022

Tini Stoessel viajó a Qatar a finales de 2022 para acompañar a Rodrigo De Paul, su entonces pareja, durante el Mundial de la FIFA. La Selección argentina tuvo un comienzo desafortunado y perdió su primer partido con Arabia Saudita, lo que provocó que millones de hinchas expresen su descontento con el desempeño del equipo en redes. Sin embargo, muchos de ellos decidieron desquitarse, en cambio, con la novia del mediocampista y responsabilizarla por la derrota.

A casi un año de la coronación de Argentina en el Mundial, Rodrigo De Paul habló sobre el mal momento que tuvo que pasar Tini Stoessel durante los primeros días de la competencia y explicó cómo eso lo motivó para ganar el próximo partido contra México.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel fueron pareja durante el Mundial de Qatar 2022. (Foto: Instagram / rodridepaul)

“Después de Arabia fue duro. Por algo que me había pasado a mí que fue no ganar el primer partido le estaban cayendo mucho a Tini. Ella se ponía mal y yo no tenía una manera de protegerla más que adentro de una cancha”, expresó el futbolista en el ciclo de entrevistas Campeones, un año después (Star +), sensibilizándose por la reacción de su pareja frente a los comentarios. De todas maneras, la cantante decidió ir a apoyar a Rodrigo De Paul y viajó hasta Qatar para alentarlo desde la tribuna.

Pese a la voluntad de Tini Stoessel para ir a ver a la Selección argentina, sin importar las críticas que pudiera recibir, el jugador del Atlético de Madrid se sinceró y reveló la advertencia que le hizo a su familia, en caso de que el equipo no pueda vencer a su rival: “Yo sabía que si no le ganábamos a México, ella lo iba a pasar mal ese día. Les dije: 'Si esto sigue empatado en los últimos 10 o 15 minutos, váyanse'”.

Rodrigo De Paul reveló cuánto le afectaron a Tini Stoessel los comentarios sobre el desempeño de la selección en Qatar. (Foto: Instagram / tinistoessel)

“Es una locura. Porque uno se pregunta qué tiene que ver. Hay algunas cosas que lamentablemente como sociedad tenemos que mejorar. Que direccionamos para un lado que no tiene sentido, siempre buscando culpables. Ese partido fue muy especial también por eso”, concluyó Rodrigo De Paul, repudiando las críticas que le hicieron a su ex pareja sin motivo durante el Mundial de Qatar 2022.

La nueva coincidencia entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que alimentó los rumores de reconciliación

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul le pusieron un punto final a su historia de amor hace cuatro meses, luego de más de un año de relación. Desde ese entonces, surgieron muchos indicios y rumores sobre una posible reconciliación. Más recientemente, la cantante fue vista utilizando un accesorio que, según sus fanáticos, daría un claro mensaje sobre el estado de su vínculo.

Durante la última edición de la fiesta Bresh en Miami, la Triple T optó por una pulsera de cadena dorada para combinar su outfit. A simple vista, la joya fue una elección excelente para darle el toque final al look total black que vistió. Sin embargo, a sus seguidores les resultó familiar el accesorio e insinuaron que se trataría del mismo brazalete que el futbolista de la Scaloneta utilizó en más de una ocasión.

Los fanáticos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul aseguran que utilizaron la misma pulsera. (Captura: X)

“La próxima que vaya a una joyería me tengo que pedir algo así”, escribió una usuaria de Twitter, evidenciando la similitud entre las pulseras que utilizaron el futbolista y la cantante. “Esa pulsera no es de ella, le queda grande, le cuelga. Es de la medida de él”, opinó otra fanática, asegurando que la pieza no sería propia de Tini Stoessel, sino de su ex pareja.

Cabe recordar que, en su momento, Ángel de Brito había asegurado que la ruptura se dio por cuestiones de incompatibilidad en sus agendas y no por una infidelidad o escándalo. Es por eso que sus fanáticos aún mantienen la esperanza de que la artista y Rodrigo De Paul puedan superar sus diferencias y reavivar el romance.