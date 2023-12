Flor de la V le dedicó un mensaje a su esposo y se emocionó: "Sin vos no podría"

Florencia de la V fue reconocida con un Martín Fierro de la Moda y quiso agradecer el galardón al aire de Intrusos. Emocionada por la mención, la conductora les dedicó unas hermosas palabras a Pablo Goycochea, su marido , y a Paul e Isabella, los dos hijos que tuvieron en común.

“Cuando me nombraron, me emocioné. Mis compañeros saben el valor que yo le pongo a esto. Esa máquina de coser me dio todo, me dio esperanza. Mi madre era costurera. Mis tías también eran costureras. La máquina de coser es sustento de familias... La máquina de coser fue libertad”, dijo la conductora visiblemente emocionada por el premio.

Entre lágrimas, hizo una mención especial a sus dos hijos y a su esposo: “Lo que me dio esa máquina de coser fue el sueño de la familia maravillosa que tengo. Siento que no les agradecí lo suficiente a ellos. Estoy completamente segura de que sin vos, Pablo, yo no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago. Por eso este premio es para ustedes”.

FLOR DE LA V SE QUEBRÓ EN VIVO AL CONTAR UN PEDIDO QUE LE HIZO SU HIJA: “ME SENSIBILICÉ, ES DIFÍCIL MATERNAR”

A finales de octubre, Flor de la V se emocionó al hablar de Isabella, la hija de 12 años que tiene con su esposo Pablo Goycochea. La conductora abrió su corazón al hablar con Catherine Fulop sobre la propuesta de matrimonio que le hizo Paulo Dybala a Oriana Sabatini.

Durante la entrevista mostraron la publicación que la presentadora venezolana hizo para festejar la noticia de su hija. En la imagen se puede ver a la cantante de pequeña, jugando con un vestido de novia puesto.

Muy conmovida, Flor le agradeció a Cathy su posteo en las redes: “Gracias por compartir tu felicidad con todos nosotros”. Y, visiblemente conmovida, agregó: “Qué día, Dios mío, encima me pongo sensible”.

Las panelistas de Intrusos (América) Marcela Tauro y Karina Iavícoli notaron que de la V estaba con las emociones a flor de piel y le preguntaron por qué. “Porque me pasa con mi hija, estoy en un momento... porque los hijos crecen y vas compartiendo otras cosas”, explicó ella.

Acto seguido, ahondó en las razones que motivaron su sensibilidad: “Ayer vino conmigo mi hija a la cama y tuvimos una charla hermosa, muy profunda. Y esta cosa de los años, vos decís cómo van creciendo, cómo se van convirtiendo en estas personas independientes”.

Y reveló el pedido que le hizo su hija, seguido de un reclamo: “Me dijo: 'Mamá quiero bordar'. Hace mucho que no lo hacemos”. “Y me dice: 'Quiero bordar porque necesito compartir tiempo con vos, quiero charlar'. Me vino a buscar para eso y la verdad que lo cuento con muchísima emoción porque en esta vorágine que vivimos de la televisión y el trabajo poder encontrar estos momentos para conectar con tus hijos...”.

Fuente: Todo Noticias.