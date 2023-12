Nicole Neumann respondió furiosa a los rumores sobre su supuesto embarazo

Nicole Neumann, la reconocida modelo argentina, respondió con indignación a los recientes rumores sobre un supuesto embarazo . Considera que este tipo de información es sumamente personal y delicada, y debería ser comunicada por ella o su pareja.

Al ser consultada por las especulaciones que circularon en los medios en las últimas horas, Nikita respondió enfática: “Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré”.

Sobre la misma línea, la modelo, quien no parecía consciente de la situación que la involucra, aprovechó la oportunidad para realizar un pequeño descargo, a fin de marcar posición sobre el tema, y rechazar el hecho de que se haya dado entidad a un dato no confirmado por ella.

“No me parece algo que corresponda que nadie de por sentado y lo 'informe' si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada”, cerró la conductora.

Rumores y detalles

El rumor del embarazo de Nicole Neumann surgió a fines de noviembre, coincidiendo con un tratamiento capilar que la modelo describió como "apto para embarazadas". Aunque Gustavo Méndez, panelista de Todas las tardes, afirmó que la modelo estaría embarazada y que las hijas de Nicole ya estaban al tanto, Nicole misma desmintió la información, argumentando que es algo que revelará cuando lo considere apropiado.

Sin embargo, esta semana, Gustavo Méndez, panelista de Todas las tardes (El Nueve), aseguró que la modelo estaría hace nueve semanas esperando su primer hijo con Manu Urcera, con quien se casó el mes pasado por civil, y el próximo viernes 8 de diciembre tendrán su boda por iglesia con una gran fiesta en Exaltación de la Cruz.