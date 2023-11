Taylor Swift cautivó al público argentino en River

Taylor Swift ya está en Argentina y miles de fanáticos y fanáticas vibraron con el primer show que la cantante estadounidense brindó en River, que toca por primera vez en el país. La intérprete arrancó con su recital a las 20.45 puntual y concluyó pasada la medianoche, tras las actuaciones de apertura de Louta y Sabrina Carpenter.



Este jueves fue el primero de los tres shows —9, 10 y 11 de noviembre— en el estadio Monumental.

Desde hace décadas que la artista se convirtió en la cantautora más exitosa y desata pasiones en todos los lugares del mundo a donde se presenta. Este jueves 9 de noviembre, minutos antes de dar las nueve de la noche, Taylor apareció sobre el impactante escenario ante la ovación de los 70 mil fans que estaban en el Más Monumental aguardando para verla. Y escucharla.

Profundamente conmovida, la cantante de 33 años se quedó paralizada sobre las tablas. Apenas sin poder moverse y con los ojos asombrados, no dejó de mirar al público desplegado sobre las tribunas del estadio y en el campo. La ovación era total, las exclamaciones de alegría de sus seguidoras se podían escuchar incluso desde afuera de la cancha, y ella, parada con el micrófono en la mano, se dio vuelta para mirarlas desde todos los ángulos del escenario.

Enfundada en un enterizo rosa con brillos, con botas a la rodilla del mismo tono, y el cabello suelto, Taylor no dejó de abrir su boca en señal de perplejidad. Si bien sabía que muchas personas habían comprado la entrada para ir a verla, seguramente no supo del amor que le tienen sus fans argentinas. “Ustedes son increíbles”, exclamó mientras se dirigía desde una punta y otra del largo escenario dispuesto en forma de T sobre el campo.

Tres veces a lo largo de la noche, Taylor se detuvo de cantar para observar al público. Las demostraciones de afecto fueron constantes a lo largo de todo el show, y la cantante no dejó de emocionarse. En una jornada cálida de fines de primavera, Taylor se colocó por encima del enterizo una chaqueta rosa chicle, repleta de brillos. Y arrancó la primera canción “Miss Americana & the Hearthbreak Prince” de su esperada gira, un recuento por su extensa carrera, por la que pasó por todas las vicisitudes y contratiempos. Quizás esa resiliencia es la que le permite conmoverse tras los aplausos de sus fanáticas, que la siguen a sol y a sombra.

Con carpas, con las pulseritas de la amistad, con todos los colores juntos, así se vistieron las chicas que aman a la artista y cumplen con los rituales de la taylormanía a rajatabla. Por su parte, Taylor se convirtió en tiempo récord en la cantautora femenina más exitosa, irrumpiendo y manteniendo los más altos niveles de popularidad desde principios de los '90. Entre sus pares del pop, Rihanna y Miley Cyrus se apoyan mucho más en compositores externos, mientras que Lady Gaga y Beyoncé no igualaron sus ventas. Swift es la única artista que ha vendido tres álbumes por un millón de copias en su primera semana desde 1991. Su última gira recaudó 150 millones de dólares, la mayor recaudación jamás vista por la música country.

“Mi mamá me llamó Taylor porque pensó que probablemente terminaría en negocios corporativos y no quería que ningún tipo de ejecutivo, jefe o gerente se diera cuenta si yo era una niña o un niño al ver mi currículum”, contó ella misma cuando fue nota de tapa en la revista Time. Hoy, comenzó su paso por Argentina, este 9, 10 y 11 de noviembre, en tres jornadas que quedarán para siempre en la memoria del público y de la propia Taylor, que aun conmocionada por el fuerte recibimiento, no dejó de cantarles a todos.

Las mejores fotos del primer show en River

Taylor Swift en Argentina - 1° show en River

Con información de Télam e Infobae