Thiago habló del embarazo de Daniela: "Tuve que dejar de ir a la clínica"

Luego de que Daniela Celis confirmara su embarazo de gemelos, el silencio de Thiago Medina y las declaraciones de la exparticipante de Gran Hermano llevaron a una ola de especulaciones a raíz del tema en cuestión. Este viernes, finalmente, el joven de 19 años rompió el silencio y habló del tema aclarando varios puntos.

Cabe destacar que en LAM (América) contaron que a Daniela no le habría gustado la reacción de Medina frente a esta noticia y eso habría desencadenado una crisis entre ellos. “Lo que a mí me cuentan es que en base a la noticia, todas las actitudes de Thiago a ella la lastimaron”, sostuvo Pepe Ochoa, que es productor del ciclo.

Thiago Medina habló por primera vez del embarazo de Daniela Celis



Aclara que está contento con la noticia, que siguen juntos y que se va a hacer cargo de los gemelos pic.twitter.com/c5OHYfqOAk — fefe (@fedeebongiorno) August 26, 2023

“Él le habría dicho a ella que no estaba para hacerse cargo de esta situación”, agregó. Por su parte, Ángel de Brito agregó: “A mí lo que me dijeron es que están viviendo separados, pero no están separados como pareja. Es raro, pero es lo que les tocó”, sumó.

A raíz de lo mencionado anteriormente y de que Daniela en sus declaraciones pidió explícitamente “no dar detalles ni hablar del padre de los gemelos”, Thiago tomó la posta y a través de su canal de Twitch, contó su verdad. “Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente”, aclaró Medina confirmando que siguen de novios.

“Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”, insistió enojado por los rumores de que él no quiere hacerse cargo de sus hijos. Además, agregó: “¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados, pero yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y porque yo estoy re contento con ella”.

Además, Thiago le explicó a Ariel Ansaldo, su amigo del reality que lo acompañó en esta transmisión. “Vi que todos querían que saliera a hablar, pero yo no me sentía cómodo todavía para hacerlo, yo quería hablar cuando a mí se me ocurriera hablar, cuando yo me sintiera cómodo y cuando yo quisiera. No tengo que salir a hablar porque todos están diciendo boludeces”.

También, el joven de González Catán reconoció que él tenía intenciones de guardar la noticia y mantenerla en privado, aunque eso no ocurrió porque desde Telefe, canal donde trabaja Pestañela, Pilar Smith, confirmó la noticia y ella luego contó todo en el programa de stream que hace con otros exhermanitos. “Dani sabe lo que yo siento, realmente nos llevamos re bien, estamos re bien nosotros dos, y le mando un beso porque sé que me está viendo ahora y estamos bien. No quiero salir a dar explicaciones. Yo lo quería guardar para mí, para que estemos bien y tener la sorpresa nosotros. Le quise ir a contar a mí papá y ya se había enterado por los chismes de todos”, expresó Medina furioso. Y confesó: “Tuve que dejar de ir a la clínica con Dani para que la gente no se de cuenta y ¿por qué tuve que dejar de ir yo? Si la quería acompañar y estar ahí en ese momento que es de los dos”.

Fuente: Teleshow