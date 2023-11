Un conocido periodista contó que es primo de Milei y sorprendió a todos: "Estaba esperando este día"

Los programas de chimentos no quedaron exentos al balotaje 2023 entre Javier Milei y Sergio Massa, en el que se erigió como ganador el primero, con el 55,69% de los votos. Tras la elección, un reconocido periodista de espectáculos reveló que es familiar del presidente electo.

Rodrigo Lussich contó al aire de Socios del espectáculo que es primo del líder de La Libertad Avanza y sorprendió a todos. “ Javier Milei es mi primo . Estaba esperando este día”, lanzó de manera introductoria. Su compañero, Adrián Pallares, le pidió que diera detalles sobre el lazo que lo une con el flamante presidente.

Acto seguido, el comunicador uruguayo explicó: “La madre de Milei se llama Alicia Lucich, croata como toda mi familia. Cuando los croatas bajaron de los barcos, y como sucedía con la mayoría de los inmigrantes, según el que te anotaba, lo hacía con una u otra letra”.

En esa línea, indicó que en el registro de las personas anotaban el apellido con errores ortográficos: “Los Lussich fueron anotados de varias formas, como Lucich -como en el caso de la madre de Milei-, con una sola ese, Lusich, o como mi apellido, Lussich. Pero somos todos de la misma rama”.

El periodista señaló que habló con un familiar suyo sobre el tema y le confirmó que el parentesco es real y existe: “Uno de mis primos, que hizo todo el recorrido del árbol genealógico, me hizo saber que somos parientes. Por lo tanto, tengo una cercanía familiar por parte de madre”.

Por último, dio un ejemplo: “Yo me llamo Rodrigo Lussich Pérez, y si usáramos los dos apellidos en el documento como en Uruguay, el suyo diría Javier Milei Lucich. Soy pariente del presidente electo”.

LUSSICH SE CANSÓ DE ÁNGEL DE BRITO Y LO CUESTIONÓ COMO PERIODISTA

A fines de octubre, Rodrigo Lussich contó que Marina Calabró se había separado de Martín Albercht después de haber estado diez años. Inmediatamente, la primicia fue muy criticada por Ángel de Brito, quien sostuvo que la periodista estaba devastada porque no se esperaba que el conductor de Socios del Espectáculo hiciera público una cuestión tan personal que le había contado sin ánimos de que se hiciera pública.

Lussich, al siguiente lunes, no se guardó nada y salió con todo a responderle a De Brito, quien también había deslizado que su colega le tenía envidia. “No me ganó una obsesión con vos. En todo caso mirate al espejo, porque si hay un tipo que habla todos los días de nosotros, nos boludea, nos chicanea, nos dice bailarines, que no nos ve nadie, nos publica el rating en Twitter, hace campaña para que este programa se levante hace dos años...”, lanzó al aire de su programa.

Y agregó: “Que no nos ve nadie, que no tenemos primicias, que lo único que hacemos es bailar, ta-ta-ta, todos los días sistemáticamente nos tenés de hijos. Nosotros a veces enganchamos, a veces no picamos. Adri es mucho más tranquilo que yo, que saldría con una ametralladora todos los días”.

Además, no dudó en exponer por qué considera muy hipócrita a De Brito y sus planteos sobre la primicia de la ruptura de Calabró. “Que seas vos el que se impacta, asombra, que cínicamente se sorprende porque traiciono a una amiga, ¡después de lo que le hiciste a Andrea Taboada! ¿Te llama la atención que alguien traicione a una amiga?”.

Curiosamente, en medio de este extenso descargo, Ángel De Brito se dedicó a chicanear a Lussich a través de Twitter. “El ego de los bailarines”, tuiteó en referencia a que los conductores de Socios del Espectáculo suelen agregarle una cuota de entretenimiento a la hora de brindar información.

Sin dudas, el momento más fuerte del descargo de Lussich fue cuando le puso un inesperado apodo a Ángel De Brito. “Sos un choriplanero del chimento. Lo fuiste toda la vida. Seis años viviste acá del Bailando, te fuiste a América viviste un año de Gran Hermano y ahora del Bailando de vuelta. Vivís de los planes sociales de la televisión. Sos un choriplanero del chimento. Tanto que odiás a los choriplaneros. Está bien, lo sabés hacer bárbaro”, lanzó.

“No te hagas el sorprendido y el cínico porque uno traiciona a una amiga. ¡Vamos! Antes de fijarse en mi cola lávense la suya”, completó en referencia a la situación que generó esta contundente respuesta.

Fuente: Todo Noticias.