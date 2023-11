Wanda Nara anunció que lanzará otra canción tras debutar en la música: "Ya la grabé y es increíble"

Wanda Nara, la reconocida conductora y figura mediática, no planea detenerse después del lanzamiento de su debut musical con "Bad Bitch". A través de sus historias en Instagram, Wanda compartió emocionantes novedades con sus seguidores, anticipando un segundo tema que promete sorprender.

Debut con "Bad Bitch"

A pesar de las opiniones divididas sobre su incursión en el mundo de la música, Wanda Nara celebró su debut con "Bad Bitch", generando comentarios tanto por su videoclip estilizado como por la innovadora utilización de autotune en su voz.

Anuncios en las redes sociales

Abriendo la posibilidad de preguntas a sus seguidores, Wanda no dejó pasar la oportunidad de revelar emocionantes detalles sobre su próxima canción. "No van a creer lo que es el segundo tema... El próximo ya lo grabé, nos falta el videoclip que lo filmaremos en Brasil. No puedo esperar a que lo escuchen, es increíble", compartió la conductora.

Wanda Nara