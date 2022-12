Wanda Nara tuvo un gesto que la acercó a Mauro Icardi y generó rumores de reconciliación

Mauro Icardi y Wanda Nara están en crisis desde hace meses. Cuando todo parecía indicar que ya no había vuelta atrás, un gesto de la mediática hace creer que las cosas entre ellos podrían empezar a recomponerse.

Luego de semanas de indiferencia digital, la empresaria reaccionó ante una foto que el futbolista publicó en su feed de Instagram. En la imagen, Icardi está sentado, mirando al costado. Después de esquivar las publicaciones de su ex, Wanda sorprendió a todos y le puso like a la instantánea.

CÓMO FUE LA CRISIS ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

En octubre, Wanda le pidió el divorcio al futbolista. Después de la aparición de un nuevo video donde se la ve a los besos con L-Gante en un boliche, ella salió a desmentir la existencia de un romance y el jugador le pidió que dejara de engañar a sus seguidores.

Indignado, se metió en uno de sus vivos de Instagram y denunció públicamente que lo sigue buscando. “Contá para qué me llamaste hace tres días”, lanzó el rosarino sin piedad, y luego retrucó: “Sos la tóxica número uno. ¡Dejá de aclarar tanto que oscurece!”.

En medio del escándalo y de los likes de Wanda, Mauro parece buscar otros horizontes sentimentales: antes de abandonar la Argentina se lo vio junto a Floppy Tesouro en un boliche, y desde entonces no para de darle me gusta a sus posteos.

A fines de septiembre, la mediática publicó una historia de Instagram para confirmar que ya no estaba en pareja con Mauro Icardi, con quien tuvo dos hijas. “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, expresó.

Lo que nadie se imaginó es que días después comenzaría a mostrarse con L-Gante, a quien contactó para que fuera el modelo de su nueva marca deportiva. El joven aceptó por gusto y sin cobrarle un peso, pero eso le valió su relación con Tamara Báez, que acusó a Wanda de haber roto su familia.

La influencer sostuvo que la empresaria era una buscona y que sus intenciones no eran solo laborales.

Fuente: Todo Noticias.