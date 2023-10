Wanda Nara volvió a hablar de su salud y mostró el tratamiento que está haciendo

Wanda Nara inauguró una vía de comunicación con sus seguidores. Lo hizo a través de su canal de difusión de Instagram -el que llamó Wanda Backstage (detrás de escena) y en el que se mostró muy activa desde su llegada a la Argentina, el viernes pasado. En las últimas horas la empresaria se sinceró sobre su tratamiento, el que inició poco más de dos meses atrás en Fundaleu, cuando le diagnosticaron una enfermedad que no tiene intenciones de revelar.

Si bien en el último tiempo se ha referido al tema, y hasta ha mostrado parte del tratamiento que hacía a distancia desde Estambul (Turquía), en donde estuvo los últimos dos meses acompañando a su marido, Mauro Icardi -quien extendió su contrato con el club Galatasaray-, en horas del martes se mostró activa en su nuevo canal de difusión y contó cómo se siente en determinadas oportunidades.

“Estoy bien, pero comparto porque aunque me gusta siempre mostrar rosas así (levantada), a veces también estoy así”, escribió la empresaria junto al emoji de una rosa caída. Y acompañó el texto junto a una foto en la que se ven los tubos preparados para los controles médicos que se tiene que hacer con cada extracción semanal de sangre.

Por su parte, la modelo también se refirió a las versiones de que había pasado la noche con L-Gante. Las desmintió mostrando el reencuentro con Mauro Icardi, quien llegó al país el lunes. Y el mismo lunes a primera hora, Wanda mostró su despertar, desmitificando cualquier tipo de rumor sobre el cantante de cumbia 420. “¡Buen día! Hoy dormí con Pauli, mi amiga que está enferma”, indicó junto a una selfie en la que se veía a cada una en su cama.

Por otro lado, el martes por la noche, su amigo y estilista Kennys Palacios estuvo en LAM y habló del tratamiento que está realizando. “Wanda está mejor con su tratamiento, por ese motivo también vino. Los médicos de acá están monitoreando el tratamiento que está haciendo allá en Turquía. Siempre, una vez por semana. Y le está funcionando, por suerte”, contó el participante del Bailando 2023.

Y dio su consideración sobre por qué la empresaria elige no hablar públicamente al respecto. “Yo creo que todavía no está preparada y no estuvo preparada porque fue un bombazo que alguien lo dijo por ella. Yo estaba ese día en la casa con sus nenes”, recordó y reveló cuál fue la reacción de Valentino -el hijo mayor de Wanda y Maxi López- cuando leyó por internet versiones sobre la salud de su madre, que por ese entonces aún estaba en el centro médico reunida con los profesionales.

“Que el nene mayor venga con el teléfono y nos pregunte '¿es verdad lo que se está diciendo de mamá?' Es fuerte. Y Wanda estaba en ese momento en el hospital. ¿Yo qué le voy a decir? Le dije que es mentira y que no crea lo que están diciendo porque la madre es la que tiene que contarlo”.

De manera tal que tanto él como Zaira -que también estaba con sus sobrinos aquel día- esperaron a que Wanda regrese a su casa para que hablara con sus hijos. Y agregó: “De ánimo está bien, al principio fue chocante para todos. Yo creo que Wanda sabe cómo afrontar las cosas. Mauro reaccionó fuerte, él tuvo que estar así para que Wanda no se caiga. Fue fuerte la noticia. Ese día estaba por ir a Intrusos y a último momento me bajé”, relató sobre el momento en que se enteraron del diagnóstico.

