Dieron a conocer el listado de canciones de los colegios que participarán en los sábados Estudiantiles

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se puso en marcha con las diversas elecciones de representantes de los establecimientos educativos y con las definiciones del resto de los eventos.

Luego de que el Ente Autárquico Permanente diera a conocer las fechas de realización de los tradicionales sábados estudiantiles que se realizarán los días sábado 10 y domingo 11 de agosto en el Estadio 23 de agosto, ahora confirmaron el listado de canciones de todos los establecimientos educativos que participarán de las jornadas.

Sábado

1. Col. Cristo Rey: María Becerra, Ivy Queen - Primer Aviso.

2. Esc. Municipal Marina Vilte: Emilia, Ludmilla, Zecca - No_Se_Ve.mp3.

3. Secundario No1: Mesita, Emilia, Tiago PZK, Nicki Nicole - Una Foto Remix.

4. Col. N°2 "Armada Argentina": Daddy Yankee - Problema.

5. Col. Divino Redentor: Emilia - Exclusive.

6. Secundario N°43: Ponte Perro, Kaleb Di Masi - Gafita y Chomba.

7. Esc. Prov. De Artes N°1 "M. Pantoja": Emilia - Jagger.

8. Col. Nuevo Horizonte N°2 Monterrico: Axe Bahía - Danza Da Maozinha.

9. Col. Antonio María Gianelli: Daddy Yankee - Impacto.

10. Col. Blaise Pascal: Emilia - Underground.

11. Col. Mayor Jujuy: Britney Spears - Oops! ...I Did It Again.

12. Secundario N°42: MC Kevinho - Olha A Explosão.

13. Secundario N°48: Doja Cat - Woman.

14. Che-II: Q Lokura, Luck Ra - Mil Preguntas.

15. Secundario N°33: J Balvin, Major Lazer, El Alfa, Diplo - Que Calor.

16. Bachillerato Prov. N°21: Becky G, J-Hope - Chicken Noodle Soup.

17. Col. Remedios de Escalada: Trueno - Tranki Funky.

18. Secundario N°2: Emilia - La Original.

19. Col. Pablo Pizzurno: Daddy Yankee - Rompe.

20. EMDEI: Lali - Baum Baum.

21. Secundario N°62 "La Salle": Daddy Yankee, Snow - Con Calma.

22. Escuela de Minas: Lali - Disciplina.

23. Secundario N°39: Ricky Martin - La Mordidita.

24. Secundario N°34: María Becerra - Te Cura.

25. Bachillerato N°16: Emilia - Facts.

26. Col. Jean Piaget: Bizarrap Music Session N°48 Tiago PZK.

27. Secundario N°6: Dj Nef, Jona Mix - Piscina Remix.

28. Col. Polimodal No3: Lit Killah, Emilia, Duki, Rusherking, Tiago PZK, María Becerra - Los del Espacio.

Domigno

1. Col. Nuevo Horizonte N°1: Don Omar - Diva Virtual.

2. Col. N°3 "Éxodo Jujeño": Jason Derulo, Michael Buble, María Becerra - Spicy Margarita.

3. Col. Santa Teresita: Rauw Alejandro, Daddy Yankee - Panties y Brasieres. 4. Escuela Normal: Wisin, Don Omar, Jowell & Randy - Puro Guayeteo.

5. Col. N°1 "T. S. De Bustamante": María Becerra, Ivy Queen - Primer Aviso. 6. Col. Del Salvador: J Balvin, Major Lazer, El Alfa, Diplo - Que Calor. 7. Col. Secundario N°59 "Olga Aredez": Daddy Yankee - Impacto. 8. Centro Polivalente de Artes: Emilia - La Original.

9. Esc. De Comercial N°1 "J. A. Casas": Daddy Yankee - Rompe.

10. E.E.T. N°1 "Gral. Savio": Daddy Yankee - Watch Out For This.

11. E.E.T. N°2 "J. R. Salazar": Emilia, Nathy Peuso - Jet.

12. Col. Ntra. Sra. Del Huerto: Cardi B, Bad Bunny, J Balvin - I Like It.

13. E.T.P. N°1 "A. V. Belmonte": MC Kevinho - Olha A Explosão.

14. Esc. Prov. De Comercio No3: Emilia - Cuatro Veinte.

15. Esc. Prov. De Comercio No1: María Becerra - Te Cura.

16. Bachillerato N°6: Mesita, Emilia, Tiago PZK, Nicki Nicole - Una Foto Remix.

17. E.E.T. N°1 "Escolastico Zegada": Duki, Rei - Pintao.

18. Esc. Normal "Dr. E. Casanova": MC Gustta - Abusadamente.