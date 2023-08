Tiziana Vignolles palpita la FNE: su vida universitaria, proyectos e interés por lo ambiental

Tiziana Vignolles , Representante Nacional de los Estudiantes 2022, estuvo en el programa Hay Fiesta en la Terraza de FM Trópico y Canal 7 de Jujuy.

La representante de Misiones se convirtió en la edición del año 2022 en la elegida para representar la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es la encargada de promocionar esta celebración y participar en diferentes eventos a nivel nacional.

Descubriendo el País

Tiziana Vignolles compartió detalles de sus emocionantes experiencias a lo largo de su reinado. La joven misionera relató con entusiasmo sus viajes y apariciones en varias provincias argentinas. "La verdad que me encantó, me fascinó. Conocí lugares hermosos. Conocí el sur, es hermoso. Conocí Buenos Aires que tampoco conocía. Fui a Mendoza a la Fiesta de la Vendimia. Quedé encantada también. Estuve recorriendo mi provincia, la verdad que fue maravilloso. Fue una experiencia hermosa", compartió en diálogo con Josefina Chumacero y Juan Mancuso en el programa Hay Fiesta en la Terraza.

Preocupaciones por el cambio climático

Desde su ubicación actual en Misiones, Tiziana compartió su experiencia del clima cálido que se vive en todo el país y expresó su preocupación por el cambio climático. “Creo que todo el país está viviendo esta especie de ola calor. Es un poco preocupante igual por el cambio climático porque tendría que hacer frío”, señaló dando cuenta de un tema de agenda pública que genera preocupación.

De cara a la elección nacional donde cantará María Becerra

Uno de los momentos más esperados para Tiziana es la elección de representante nacional, evento programado para el 29 de septiembre. Durante esa noche, Tiziana celebró la chance de poder conocer a María Becerra que estará en Jujuy. "Qué emoción. Qué linda. Se agotaron todas las entradas. Fue rapidísimo. Es impresionante el fanatismo", compartió emocionada.

Experiencia como representante de Misiones

Tiziana subrayó la importancia del compañerismo y la amistad entre las representantes nacionales durante la Fiesta de los Estudiantes. "Gracias a Dios me toca por segunda vez vivir esa experiencia porque es muy linda. La verdad que es algo hermoso y falta muy poco. No me quiero despedir del reinado porque la verdad que la paso muy bien y fue una experiencia que nunca me voy a olvidar", compartió con nostalgia.

Hablando de su provincia, Misiones, Tiziana mencionó que viajará con la representante del 2023 y que están ansiosas por compartir la experiencia.

El futuro de Tiziana Vignolles

Tiziana también habló sobre su vida universitaria. La joven estudia abogacía en la ciudad de Posadas, Misiones. Asimismo, contó que lograr encontrar equilibrio entre la agenda de actividades que tiene que cumplir como representante nacional y sus estudios.

“Yo soy del interior, soy de Concepción de la Sierra, pero ahora me viene a vivir a Capital, a Posadas, para poder estudiar abogacía. Al principio tuve un poco de miedo de no poder hacer todo junto entre viajar y estudiar pero la verdad que re tranquilo. Si por ahí tengo algún viaje o algo, la verdad que la facultad re entiende. Presento una nota y lo charlo”, finalizó.