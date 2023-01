A pesar de las protestas, la policía iraní volvió a controlar que las mujeres usen el velo

La policía iraní reanudó el control del uso del hiyab (velo) por parte de las mujeres en los autos, informaron este lunes medios locales, en medio de las tensiones y protestas desatadas en todo el país tras la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini hace más de 100 días, quien se encontraba detenida por no utilizar ese implemento.



"La policía comenzó la nueva etapa del programa Nazer-1 (vigilancia en persa) en todo el país", informó a la agencia Fars un alto cargo de la policía de Irán, mientras el país se encuentra sacudido por movilizaciones desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, de 22 años, tras su arresto por haber violado el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres.



El programa está orientado a advertir mediante mensaje de texto a las mujeres que son detectadas sin el uso velo dentro de los automóviles.



"Se detectó la ausencia del uso de velo en su vehículo. Es necesario respetar las normas de la sociedad y no repetir este acto. Si esta acción se repite, serán aplicadas medidas legales y judiciales", dice el mensaje. El programa Nazer fue lanzado por la policía en 2020.



Tras la movilización posterior a la muerte de Amini, la policía de la moral -que arrestó a la joven en septiembre- dejó de detener a las mujeres sin velo en las calles para conducirlas a las comisarías.



A principios de diciembre, el fiscal general de Irán, Mohamad Jafar Montazeri, declaró que las unidades de la policía de la moral, denominadas Gasht-e Ershad ("patrullas de orientación"), fueron disueltas, informó la agencia de noticias AFP.



Pero los activistas se mostraron escépticos a ese anuncio, que pareció ser una declaración improvisada a una pregunta planteada en una conferencia y no una directiva del ministerio del Interior.

Mientras tanto, el Poder Judicial iraní dictó dos sentencias de muerte para un manifestante de 18 años en Mazandaran, informó la agencia de noticias Harana. Mehdi Mohammadifard, arrestado durante las protestas en Nowshahr, fue acusado de corrupción y guerra.



Además de la pena de muerte, el Tribunal Revolucionario de Sari lo condenó a un total de siete años y medio de prisión por los cargos de "propaganda contra el régimen", "incitar a perturbar la seguridad del país", "insultar a la dirección" y "delitos contra la seguridad del país", informó la agencia de noticias Ansa.



Asimismo, al imputado se le negó la posibilidad de ser defendido por un abogado.



El año 2023 será el de la "victoria" de los manifestantes contra el régimen iraní, señalaron hoy opositores iraníes en el exilio, que piden la caída del régimen en Teherán, debilitado por la ola de protestas y manifestaciones que se está produciendo.



"Al organizarnos, solidarizarnos, 2023 será el año de la victoria para la nación iraní. El año de la libertad y la justicia en Irán", dicen los opositores, incluidas figuras destacadas en los campos de la cultura, los derechos humanos o el mundo del deporte.



Publicado simultáneamente en los perfiles sociales de cada uno de ellos, el mensaje pretende mostrar la unidad de la diáspora iraní, dividida en distintas facciones políticas desde la caída del Sha en 1979.



El texto lo firman actrices como Zar Amir Ebrahimi, hija del caído shah Mohammad Reza Pahlavi, o el disidente que se refugió en los Estados Unidos Masih Alinejad. También figuran la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi y el exfutbolista Hamed Ali Karimi.