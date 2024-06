Apareció muerto en un acantilado el camionero argentino que era buscado en Italia: hay tres detenidos

A más de un mes de su misteriosa desaparición, el camionero argentino Nicolás Matías del Río fue hallado muerto este martes a la tarde en una casa ubicada en Arcidosso, una localidad italiana de la provincia de Grosseto, en la región de Toscana. Mientras continúa la investigación para determinar en que circunstancias falleció el transportista que residía en la ciudad de Siena, la Policía local detuvo a dos hombres como sospechosos de lo que podría haber sido un crimen: un turco y un albanés.

Del Río, de 40 años, era intensamente buscado desde el 22 de mayo, fecha en que había sido visto por última vez. Según precisa el periódico Corriere Fiorentino, el cuerpo de Del Río apareció en un acantilado cercano a una vivienda, en la que también estaban escondidos los bolsos de la diseñadora Gucci que el argentino transportaba en su camión al momento de su desaparición.

El hombre, que contaba con la ciudadanía italiana, trabajaba como chofer de camiones y el vehículo que usaba para trasladar la mercadería apareció incendiado en una zona descampada.

Nicolás del Río era buscado desde el pasado 22 de mayo.

En diálogo con este medio, hoy miércoles Carolina Alegre, la esposa de Nicolás, se mostró consternada por la muerte de su marido y lamentó la poca información que recibió hasta el momento de las autoridades locales. “Sinceramente todavía no me informaron nada. Ayer -por este martes- solamente vinieron a la tarde a avisarme que habían encontrado a mi marido sin vida, y en los próximos días me iban a decir cuándo ir a reconocerlo.”, explicó.

No obstante, hoy Carolina fue contactada por la sede de Carabineros de Abadía, el pueblo donde ella vive junto a su familia desde diciembre de 2023, y le avisaron que el próximo viernes debe presentarse en la Fiscalía de Grosseto. “Tengo que ir a ver qué medico se designa para realizar la autopsia, y yo tengo que llevar un médico para que también acompañe el proceso”, detalló.

“No sé nada. No sé qué es lo que pasó, ni dónde lo encontraron exactamente. Calculo que el viernes cuando vaya a la fiscalía de Grosseto me darán más detalles”, reiteró.

Consultada por si pudo comunicarle la muerte de Nicolás a su hijo, Carolina reconoció que todavía no pudo hacerlo y se encuentra en busca de ayuda profesional. “Todavía no hablé con mi hijo, estoy buscando a una psicóloga para que me ayude. Obviamente no es nada fácil, él era muy pegado a su papá y esta situación yo sola no la voy a poder manejar”, puntualizó.

En cuanto a la investigación, la mujer de Nicolás dijo que las autoridades italianas también tienen como sospechosos a los padres del albanés detenido, debido a que en la casa de ellos se encontraron restos del cargamento de carteras de lujo -valuado en unos 500.000 euros- que trasladaba Del Río cuando desapareció.

Tras el hallazgo, los carabineros registraron el inmueble ante la presencia del padre de Klodjan Gjoni, el albanés de 33 años que fue detenido el sábado 15 de junio en el aeropuerto de Ciampino, mientras tomaba un vuelo con destino a Tirana, la ciudad capital de su país natal, según precisa el citado medio italiano.

También son investigados Niko Gioni, el padre de Klodjan, y Zindan Bozkurt, el hermano de Ozgur (44), uno de los dos turcos detenidos.

El otro sospechoso que permanece en prisión es Kaia Emre, también acusado de formar parte de la banda que, según la reconstrucción de los carabineros y del fiscal de Grosseto, Giovanni De Marco, primero robó a Nicolas y luego lo llevó al lugar donde permanecían escondidos los bolsos.

Durante una entrevista con el canal de noticias TN, Carolina deslindó de responsabilidades a los dueños de la empresa por la desaparición de su marido, y apuntó como culpables a los empleados de la fábrica de bolsos.

“El hombre albanés trabajó muchos años en esa fábrica y sabía todos los movimientos. Lo habían echado por robarse carteras anteriormente”, sostuvo Alegre sobre uno de los detenidos. Asimismo, la esposa de la víctima informó que ese sospechoso tenía programado el juicio por los robos que cometió para septiembre de este año y reclamó: “Estaba libre como si nada”.

Al enterarse de su desaparición, la familia de Nicolás, oriunda de la localidad bonaerense de Lanús, se presentó ante el Consulado de Italia en la Argentina para hacer la denuncia.

El cuerpo de Nicolás apareció en un acantilado cercano a una casa, donde también se encontraba el cargamiento de carteras Gucci que transportaba el día de su desaparición.

Fue a principios de junio cuando trascendió la intensa búsqueda del transportista argentino que se llevaba a cabo en el país europeo, ya que desde el 22 de mayo no había novedades sobre su paradero.

Aquel día, el hombre debía transportar 300 bolsos de diseño de la empresa Amiata, pero los productos nunca llegaron a destino.

Con la última persona que Nicolás tuvo comunicación ese día fue con su jefe. Fue una llamada por teléfono celular a las 17.10 horas, cuando le comentó sobre una situación poco clara.

“Estaba haciendo un reparto y fue a buscar esta mercadería (las carteras de lujo). Al parecer, cuando salió del lugar lo cruzaron y hubo una llamada de por medio con el jefe medio rara”, aseguró su hermano.

“Este tal Gony, que conocía a su jefe, le dijo que se le había roto la camioneta y que necesitaba llevar unas cajas a otro lugar”, precisó Ezequiel sobre el pedido que le habría hecho un supuesto compañero de trabajo.

Ahora la fiscalía de Grosseto investiga por homicidio voluntario y secuestro, delitos que se suman a los de robo y daños.

