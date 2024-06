Capturaron a "El Greñas", el jefe histórico de la Mara Salvatrucha que EE.UU. acusa de terrorismo

El pandillero César Antonio López Larios, más conocido como “El Greñas”, jefe de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador, fue arrestado en Houston, Texas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). El delincuente estaba prófugo desde hacía tres años y fue trasladado bajo custodia a Nueva York junto a otros 13 integrantes de la MS-13, donde un tribunal lo juzgará por cargos vinculados al terrorismo.

De acuerdo a la información del comunicado oficial del organismo, El Greñas fue detenido el pasado 9 de junio por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) cuando llegaba al Aeropuerto Intercontinental George Bush en la ciudad del sureste de Texas, donde un tribunal federal ordenó su traslado.

López Larios, que será juzgado por el Distrito Este de Nueva York (EDNY) con una fecha aún no definida, está acusado de “dirigir las actividades delictivas de la organización delictiva transnacional en Estados Unidos, El Salvador, México y otros lugares durante las dos últimas décadas” y enfrenta cargos por conspiración para proporcionar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración narcoterrorista.

El jefe de la MS-13 era buscado por la justicia estadounidense desde 2020. En aquel entonces, el FBI emitió una alerta de búsqueda en donde acusaba a El Greñas de “presuntamente dirigir actividades de la MS-13 en los Estados Unidos, México y El Salvador”.

“Ocupa, supuestamente, un cargo de mayor antigüedad en la dirección de la MS-13 a nivel mundial. Ha sido acusado de cometer varios delitos de terrorismo en función del papel que presuntamente desempeñó al ordenar la comisión de numerosos actos violentos contra civiles, miembros de las autoridades y pandilleros rivales, al igual que actividades para distribuir narcóticos y conspiraciones para llevar a cabo extorsiones a nivel mundial”, rezaba la alerta.

Quién es El Greñas y cuál era su papel en la MS-13

Tal como figura en la acusación y en los documentos judiciales relacionados, López-Larios, nacido el 27 de noviembre de 1978 en la ciudad de Santa Ana, El Salvador, es una de las personas que comanda la organización criminal MS-13, compuesta por Ranfla Nacional, Ranfla en Las Calles y Ranfla en Los Penales, según consignó en DOJ. Se trata de uno de los 27 líderes de más alto rango del grupo terrorista que han sido acusados en el tribunal de Nueva York en distintos casos.

Las actividades de El Greñas al frente de MS-13 comenzaron aproximadamente en 2002, cuando junto a otros líderes de la organización establecieron una estructura jerárquica de comando “altamente organizada” para llevar a cabo múltiples crímenes, incluso mientras estaban en prisión.

Según la acusación, bajo su comando, el grupo delictivo desarrolló distintos actos de violencia y asesinatos en El Salvador, Estados Unidos y otros puntos del mundo. Además, estableció campos de entrenamiento de estilo militar para miembros de la MS-13 y obtuvo armas militares como rifles, pistolas, granadas, artefactos explosivos improvisados (IED) y lanzacohetes.

Desde 2012, el vínculo entre López Larios y miembros de la Ranfla Nacional con funcionarios del gobierno de El Salvador (GOES) se hizo cada ve más estrecho, con el objetivo de conseguir beneficios y concesiones de las autoridades locales. Para ello, la MS-13 llevó a cabo “demostraciones públicas de violencia para amenazar e intimidar a las poblaciones civiles, atacar a funcionarios militares y policiales del GOES y manipular el proceso electoral en El Salvador”.

También se lo relaciona a otras organizaciones criminales y del narcotráfico como los carteles de droga mexicanos los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, con los que habrían negociado narcóticos, armas de fuego y trata de personas.

“La detención de López-Larios es un logro importante para las fuerzas del orden y otro paso crucial en el desmantelamiento de esta empresa delictiva internacional”, declaró Breon Peace, Fiscal de EE.UU. para el EDNY. “El acusado se enfrentará pronto a un ajuste de cuentas en un tribunal federal de Long Island donde, actuando bajo sus órdenes, la MS-13 ha derramado tanta sangre y convertido comunidades en zonas de guerra”, agregó.

