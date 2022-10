Descubrieron el agujero negro más cercano a la Tierra: es 12 veces más grande que el Sol

Un grupo de científicos descubrió el agujero negro más cercano a la Tierra, se encuentra a 1.550 años luz. Y, además de ser el más próximo, llamó la atención por su gran masa ya que es 12 veces más grande que el Sol. El descubrimiento fue presentado en Astrophysical Journal

«Está más cerca del sol que cualquier otro agujero negro conocido, a una distancia de 1.550 años luz», dijo Sukanya Chakrabarti, profesora de física en la Universidad de Alabama en Huntsville (UAH) y autora principal del estudio. «Está prácticamente en nuestro patio trasero», siguió.

Respecto a la injerencia que podría tener esto en nuestra galaxia, la autora del estudio explicó que «todavía no está claro cómo estos agujeros negros que no interactúan afectan la dinámica galáctica en la Vía Láctea«. Pero también aclaró que «si son numerosos, pueden afectar la formación de nuestra galaxia y su dinámica interna».

¿Cómo se llevó a cabo el descubrimiento?

Para encontrar este agujero negro, el grupo de científicos analizó datos de casi 200.000 estrellas binarias obtenidos gracias a la misión del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea. «Buscamos objetos de los que se informó que tenían grandes masas compañeras pero cuyo brillo podría atribuirse a una sola estrella visible«, explicó Chakrabarti. Porque, de darse esas características, hay buenas razones para pensar que hay un «compañero oscuro».

Se debe a que la existencia de agujeros negros debe deducirse del análisis de los movimientos de la estrella visible porque no interactúa con la estrella luminosa. Los agujeros negros que no interactúan no suelen tener el típico anillo de polvo y materiales que sí suelen tener los que interactúan. La acumulación hace que los que interactúan sean relativamente más fáciles de observar ópticamente, razón por la cual se encontraron muchos más de ese tipo.

Con el fin de buscar encontrar este agujero negro, se siguieron mediciones espectrográficas de varios telescopios como el Buscador automático de planetas en California, el Telescopio Gigante de Magallanes de Chile y el Observatorio W.M. Keck en Hawái.

Fuente: Ámbito