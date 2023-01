El príncipe Harry denunció que su hermano lo agredió físicamente tras insultar a Meghan Markle

El príncipe Harry denuncio públicamente que su hermano, el príncipe Guillermo, lo agredió en 2019 durante una discusión sobre Meghan Markle. En su libro de memorias titulado Spare, que saldrá a la luz el 10 de enero, pero del que The Guardian tiene fragmentos, el duque de Sussex detalla que el primero en la línea de sucesión al trono británico llamó “grosera” y “difícil” a su esposa y que posteriormente lo “tiró al suelo”.

Según su relato, Harry creía que su hermano solo decía lo que los diarios británicos escribían por aquel entonces sobre Markle y eso originó una tensa disputa: “La confrontación se intensificó hasta que William me agarró por el cuello, arrancándome el collar, y me tiró al suelo”. Los hechos ocurrieron en Nottingham Cottage, en los terrenos del palacio de Kensington donde él vivía en aquel momento y el suceso le provocó una lesión en la espalda.

Harry continúa explicando que su hermano ya llegó “calentito” para hablar de su relación con Meghan, lo que derivó en una discusión en la que no tuvo buenas palabras para ella. Además, Guillermo insistía en que lo único que pretendía era ayudar a Harry, algo que todavía enfadó más al duque: “¿Hablas en serio? ¿Ayudarme? ¿Así es como llamas a esto?”, cuenta.

En ese instante, Harry fue por un vaso de agua para Guillermo y le confesó que no se podía hablar con él “cuando está así”. Entonces su hermano lo llamó “de otra manera” y se abalanzó sobre él: “Todo sucedió muy rápido. Me agarró por el cuello, me arrancó el collar y me tiró al suelo. Aterricé sobre el cuenco del perro, que se rompió bajo mi espalda y algunos trozos me cortaron. Me quedé tumbado un momento, aturdido, luego me levanté y le dije que se fuera”.

Los príncipes Guillermo y Harry

Guillermo quería pelea

Siempre siguiendo los fragmentos del libro que publicó The Guardian, el príncipe Guillermo tenía ganas de pelea, como prueba el hecho de que le exigiera a Harry que le devolviera el golpe. Este se negó y finalmente el príncipe de Gales se marchó “con cara de arrepentimiento y pidiendo disculpas”. Según Harry, antes de abandonar el lugar su hermano le pidió que no le contara nada del enfrentamiento a Meghan Markle.

“¿Quieres decir que me atacaste?”, le preguntó Harry. “Yo no te ataqué, Harold”, replicó Guillermo. El duque de Sussex no le dijo nada ese día a Meghan, pero finalmente esta notó “rasguños y moratones” en su espalda y le confesó todo lo que había ocurrido. El libro de Harry verá la luz el próximo 10 de enero y la prensa británica especula con que podría llevar la guerra con su hermano a un nuevo nivel.