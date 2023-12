Encontró una bolsa con dólares en un colectivo, la devolvió y el dueño del dinero tuvo un gran gesto

En Guam, isla perteneciente a Estados Unidos, un hombre encontró una bolsa con varios dólares en su interior, decidió entregarla para encuentren al dueño de la misma y recibió una recompensación por su gesto.

Steven Ayala, un veterano de la Guerra de Vietnam que se mudó a la isla a mediados de octubre, salió con su moto a recorrer la zona a comienzos de diciembre, pero su vehículo sufrió un desperfecto y tuvo que tomar un colectivo para volver al hotel en el que reside.

Mientras viajaba, notó que había una bolsa en uno de los asientos del fondo y, al revisarla, se percató que contenía varios dólares en su interior. El hombre decidió guardarla y entregarla a las autoridades para que den con su dueño.

“Una vez que el ómnibus arribó a la parada del hotel, me bajé y fui a la estación de policía. Pero no había nadie ahí. Así que opté por entregar la bolsa con la plata en la recepción del hotel”, dijo Ayala a Kuam News.

Al día siguiente, los empleados de la recepción del hotel develaron el misterio. La bolsa con dólares era del conductor del autobús en el que viajó el hombre, ya que adentro había tickets de la empresa de colectivos y, con eso, lograron identificar al chofer.

“El conductor vino a buscar su dinero, estaba muy agradecido”, afirmó Ayala. A raíz de su gesto de honestidad, el trabajador quiso recompensarlo. “Yo necesitaba que alguien me llevara hasta el lugar en donde había dejado tirada mi moto. Entonces, el conductor de ómnibus se ofreció a alcanzarme con su camioneta. Al final, él me llevó y me trajo de vuelta al hotel. Ahora los dos somos buenos amigos”, explicó.

Fuente: Todo Noticias