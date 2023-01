Esposa de Dani Alves borró todas las fotos con el futbolista en Instagram

La esposa de Dani Alves, la modelo española Joana Sanz, sorprendió al borrar todas las fotos que tenía junto al futbolista en su cuenta de Instagram, en este momento en el que él se encuentra detenido en Barcelona, España, acusado de presunta agresión sexual.

Cabe resaltar que en un inicio ella había manifestado su entero apoyo al brasileño, pero ahora que pasaron algunos días se desconoce el motivo por el que decidió quitar todo rastro de él en esta red social.

Una semana antes de que Alves fuera detenido, Joana sufrió la pérdida de su madre, lo que hizo que vida diera un giro de 180 grados. Ahora, en el perfil de Sanz sólo quedan las fotos con ella y algunos momentos de sus viajes alrededor del mundo.

Hasta el momento, la modelo no ha explicado los motivos que la llevaron a eliminar las publicaciones en las que aparecía junto a su esposo.

Este fue el primer mensaje de Joana Sanz, tras detención de Dani Alves

El mismo día que se dio a conocer que Alves tendría que permanecer en prisión, sin derecho a fianza y que el club Pumas decidió desvincularlo, tras lo ocurrido. Joana publicó un mensaje en sus historias de Instagram para manifestar que no estaba pasando un buen momento y pedir a los medios que se encontraban afuera de su casa que la dejaran vivir el duelo de su madre en privado.

“Pido, por favor, a los medios de comunicación, que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido”, expresó la también influencer.

“He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia con el dolor ajeno, gracias”, agregó.