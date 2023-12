Israel dice que Hamas retiene todavía a 137 rehenes y que 110 ya fueron liberados

El Gobierno de Israel estimó este viernes que aún quedan 137 rehenes capturados por el movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, entre ellos unos 11 extranjeros, y que 110 ya fueron liberados durante la semana de tregua humanitaria que venció este viernes al no ser renovada.



Las cifras fueron informadas por el portavoz del Ejecutivo, Eylon Lev, tras el reinicio de los combates y la negociación en marcha, con mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos para retomar el cese de hostilidades.



Levy indicó que hay 126 rehenes de nacionalidad israelí y once extranjeros, en su mayoría tailandeses, que todavía están en manos de Hamas.



Entre quienes siguen cautivos hay 115 hombres, 20 mujeres y dos niños, precisó el vocero y dijo que diez de los rehenes tienen 75 años o más, según la información citada por el medio local Times of Israel.



Levy mencionó como el rehén más joven al bebé de 10 meses argentino, Kfir Bibas, que según Hamas murió por un ataque israelí junto a su hermano Ariel, de 4 años, y a su madre Sherry Silverman.



El Ejército israelí, por su parte, dijo que está investigando la veracidad de la información dada a conocer por el grupo palestino, al que responsabilizó por la seguridad de los rehenes que mantiene en la Franja de Gaza.

110 liberados durante la tregua

Por otra parte, Levy indicó que 110 personas ya fueron liberadas en la semana que duró la tregua para intercambiar rehenes por presos palestinos y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria al enclave.



Si bien no precisó las nacionalidades, entre los liberados hay una decena de argentinos.



Tras el fin de la tregua se reanudaron los combates iniciados el 7 de octubre, cuando milicianos de Hamas irrumpieron en Israel, en un ataque sorpresa que dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 240 secuestrados, entre ellas una veintena de argentinos.



En respuesta, Israel prometió eliminar a Hamas y desató una campaña de ataques aéreos y terrestres en Gaza que, según el movimiento islamista palestino, dejó más de 15.000 muertos, en su mayoría civiles.

Fuente: Télam