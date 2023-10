Karim Benzema se expresó en favor de Palestina y fue duramente criticado por israelíes

En medio de los trágicos acontecimientos que ocurren en Israel y la Franja de Gaza por el ataque del grupo Hamas y la respuesta israelí, el futbolista francés Karim Benzema envió “oraciones” a los habitantes ocupado mayoritariamente por palestinos mediante un mensaje de Twitter, su primera reacción al conflicto, y fue criticado con dureza.

“Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños”, escribió el delantero de 35 años, que juega en el Al-Ittihad, de Arabia Saudita.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, declaró el martes en una entrevista con CNews: “El señor Karim Benzema tiene vínculos notorios, como todos sabemos, con los Hermanos Musulmanes”. Como es sabido, el ex goleador de Real Madrid se declara islámico ferviente.

Desde el propio ámbito del fútbol, el israelí David Aouate, ex arquero de Racing, de Santander, La Coruña y Mallorca, dijo que Benzema “es un hijo de p...” en un mensaje escrito en cinco idiomas: hebreo, francés, inglés, árabe y español.

Tuit de David Aouate

Pero a la vez hubo posteos en el mismo sentido del de Benzema. Nabil Fekir, jugador de Betis y campeón del mundo en Rusia 2018 por el seleccionado de Francia, publicó un mensaje en Twitter en “apoyo inquebrantable al pueblo de Palestina” y pidió el retorno de la paz y la justicia, considerando también que la población de esa etnia había estado sometido a un “apartheid durante demasiado tiempo”.

Además, otro francés pero no de origen árabe, Eric Cantona, se solidarizó en las redes sociales con los palestinos. “Defender los derechos humanos de los palestinos no significa ser pro-Hamas. Decir «Palestina libre» no significa que seamos antisemitas o que queramos la desaparición de todos los judíos. «Palestina libre» significa liberar a los palestinos de la ocupación israelí que los ha privado de sus derechos humanos básicos durante 75 años. «Palestina libre» significa dejar de encerrar a 2,3 millones de palestinos en la prisión al aire libre más grande del mundo, la mitad de los cuales está compuesta por niños. «Palestina libre» significa poner fin al apartheid impuesto por el gobierno israelí. «Palestina libre» significa dar a los palestinos el control de las principales infraestructuras de su país”, publicó en Instagram el excéntrico ex delantero de Manchester United.

Las repercusiones al conflicto también impactan en el fútbol. De hecho, el Consejo de Ética de la Federación Francesa de Fútbol se activó este domingo después de que el jugador de Nice Youcef Atal realizara una publicación que contenía “llamadas a la violencia”, en relación con lo ocurrido.

Por su parte, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, envió el viernes por carta las condolencias del organismo a los presidentes de las federaciones de fútbol de Palestina e Israel. En ese escrito FIFA “se une a los llamamientos para el cese inmediato de las hostilidades y el alivio inmediato del sufrimiento de los israelíes y el pueblo palestino”.

Infantino

Hasta el momento, más de 1400 personas murieron en Israel durante el ataque realizado el 7 de octubre por el movimiento islamista palestino Hamas, de las cuales su gran mayoría estaba compuesta por civiles, incluidos niños. Además, más de 150 personas fueron tomadas como rehenes, según funcionarios israelíes. La represalia fue contundente: en Gaza, sitiada, la respuesta israelí mató a 2670 personas, entre ellas, más de 700 niños, y el saldo de heridos trepa a 10.000, según informes de las autoridades locales. Además, hay un millar de desaparecidos y un millón de personas de Gaza debió abandonar sus hogares.

