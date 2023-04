Liberaron a cuatro argentinos que eran sometidos a esclavitud en el sur de Brasil

Cuatro argentinos , entre ellos un adolescente de 14 años, fueron liberados luego de haber sido sometidos a trabajo esclavo por una empresa productora de leña para la industria celulosa, en Río Grande do Sul, sur de Brasil, estado fronterizo con las provincias de Misiones y Corrientes, informó este domingo un portavoz del Ministerio de Trabajo.



Los argentinos fueron rescatados por la policía de Rio Grande do Sul, ante quienes denunciaron que habían sido abandonados por la persona que los contrató, que fue detenida.



El hecho ocurrió en una propiedad rural de la ciudad de Nova Petrópolis, en la región serrana de Rio Grande do Sul, donde actuaban en el corte de eucaliptus para la producción de leña. Uno de los trabajadores rescatados tenía 14 años y había llegado con su padre.

Argentinos esclavizados en Brasil

Según Vanius Corte, gerente del Ministerio de Trabajo, los oriundos de la región noreste de Argentina -no se especificó la provincia- habían llegado en agosto pasado para trabajar como leñadores, pero nunca recibieron salarios.



"Tampoco tenían alojamiento adecuado, sino tiendas de lona, no había agua potable y cocinaban arriba de unas piedras", dijo a la cadena GloboNews el funcionario. Corte informó que las autoridades consulares fueron informadas del caso.



Los trabajadores argentinos ingresaron ilegalmente a Brasil y deberán regresar luego de que la patronal deposite el dinero adeudado.

El caso más emblemático fue la liberación de 200 trabajadores que eran torturados y sometidos a la esclavitud en la vendimia en Bento Goncalves, principal polo vinícola de Brasil, también en Rio Grande do Sul.

Fuente: Télam