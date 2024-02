Los 10 mejores libros actuales de terror para leer hoy: no son de Stephen King

Todo gran horror comienza con una buena historia. Aunque el cine se lleva la palma desde hace décadas a la hora de ofrecernos una representación visual del terror y el miedo, los libros son los sólidos cimientos del género.

La capacidad de provocar sustos, gritos y escalofríos a través del lenguaje escrito no es tanto un arte perdido como infravalorado, sobre todo cuando muchas de las mejores películas de terror de todos los tiempos son adaptaciones de relatos.

Al fin y al cabo, es mucho más difícil provocar sudores fríos y miedo a ir al baño en la oscuridad tan solo a través de un puñado de páginas. Y eso lo logran estos jóvenes escritores cuyos libros merecen tu atención. Todos ellos son dignos sucesores de los grandes maestros del terror.

Como por ejemplo Mary Shelley, que aunque es conocida sobre todo por su obra Frankenstein, estuvo a la vanguardia tanto del terror como de la ciencia ficción. Precursora de muchos, si no todos, los escritores de esta lista, Shelley fue una de las innovadoras de la literatura gótica. Procedente de un entorno culto gracias a su padre, a pesar de su escasa educación formal, combinó su talento con estos conocimientos para crear historias maravillosas que han restado al paso del tiempo, muchas de las cuales se basaban en principios científicos y en la mitología. Imposible no destacar también a Edgar Allan Poe, que dominaba tanto las historias de detectives como las de horror en obras como El corazón delator, El cuervo o El barril de amontillado. Un horror que proviene del conocimiento de que cada personaje ha cometido algún acto horrible o está a punto de hacerlo.

Luego tenemos al gran H. P. Lovecraft, cuya aparición en esta lista no se limita a ser el rostro de todo un subgénero, sino a la forma en la que el horror se transmite a sus lectores. Sus problemas de salud mental y la temprana muerte de sus padres pesaron mucho en su vida. El arte y la terrorífica narrativa de Lovecraft se centraron en temas y conceptos que iban más allá de su comprensión, convirtiéndole en el rostro del horror cósmico, también conocido como lovecraftiano.

Pero cuando piensas en la ficción de terror moderna, es imposible que no se te venga a la mente el nombre de Stephen King. Es normal: el Maestro del Terror lleva publicando novelas desde Carrie, en 1974, y es tan prolífico que incluso escribió varios años bajo seudónimo para poder publicar libros con más frecuencia. Pero el abanico de escritores impresionantes en este campo se extiende mucho más allá de su obra. Por eso, aquí van diez libros actuales de diez fantásticos escritores de todo el planeta para añadir a tu lista de lectura.

"Nuestra parte de noche" de Mariana Enriquez - Anagrama

Escrita por la autora argentina Mariana Enriquez, Nuestra parte de noche es nada menos que una epopeya de terror político y cósmico. Mezclando a Lovecraft con Stephen King, consigue crear una obra osada, hechizante y genial.

Comenzamos a principios de los años ochenta, durante el periodo de dictadura militar. Juan es médium de una poderosa secta conocida como la Orden, que ofrece sacrificios a un dios cósmico conocido como la Oscuridad. Ahora que su hijo, Gaspar, está mostrando signos del mismo poder, Juan trata de encontrar la manera de mantener a Gaspar alejado de la Orden, y darle una vida mejor que la que él ha tenido...

"Naturaleza muerta" de Emilio Bueso - Ediciones B

"Emilio Bueso escribe de una manera terroríficamente adictiva: aunque tengas el corazón en un puño, pero no podrás dejar de leer", dice de él todo un maestro como Juan Gómez-Jurado. Este autor ha transitado por todos los géneros del terror literario, así como la ciencia ficción y la distopía y su última obra está siendo recibida con suma expectación.

La protagonista es Claudia, una ingeniera agrónoma de más de cuarenta años, que decide empezar de cero tras su divorcio. Se muda a una casa solitaria en la orilla de un pantano valenciano, donde solo quería vivir en paz: aislarse del mundo, trabajar lo justo, cuidar el huerto y abandonar los medicamentos que le recetaron por el matrimonio y la fibromialgia. Parecía un plan perfecto, pero...

"Cadáver exquisito" de Agustina Bazterrica - Alfaguara

La escritora argentina Agustina Bazterrica ha dicho que un punto de inflexión en su vida llegó cuando decidió dejar de comer carne. Ver animales colgados en el escaparate de una carnicería impulsó en parte la idea de su novela de 2020 Cadáver exquisito, que explora un mundo distópico en el que el canibalismo está permitido porque la carne animal está contaminada por un virus.

Pero esa no fue su única inspiración: "Aunque mi libro contiene una clara crítica a la industria cárnica", declaró Bazterrica a The Irish Times, "también escribí la novela porque siempre he creído que en nuestra sociedad capitalista y consumista nos devoramos unos a otros".

"Compañías silenciosas" de Laura Purcell - Del Nuevo Extremo

La británica Laura Purcell es la reina moderna del terror. Mientras que su segunda novela, El corsé, es considerada por muchos como su mejor obra, su libro de debut, Compañías silenciosas, es sin duda el más aterrador y está a la altura de los mejores libros de terror modernos de este siglo, especialmente los del subgénero de las casas encantadas.

Mezclando a la perfección la ficción gótica, la ficción histórica y el terror, nuestra protagonista es Elsie, que está embarazada, pero su marido ya ha muerto. Así que se muda a la finca de la familia de él, donde se siente aislada y sola. Rodeada de sus nuevos y resentidos sirvientes y de aldeanos hostiles, Elsie solo cuenta con la incómoda compañía del primo de su marido y un antiguo diario...

"Voces en la Oscuridad" de Junji Ito - Tomodomo

El mangaka japonés Junji Ito podría discutirle fácilmente la corona del terror a Stephen King. Nadie en el mundo consigue dar miedo como él. Aunque ha escrito varios celebrados mangas de terror, sus mejores obras siguen siendo sus relatos cortos.

Junji Ito combina el terror cósmico con el aislamiento, la tensión y el surrealismo del terror familiar íntimo. Sus ideas, personajes y narraciones son espeluznantes, intensas y aterradoras. En este volumen se encuentran algunos de sus mejores trabajos, como Los fantasmas del prime time o Los autoconfinados, que fue adaptado a televisión.

"Conejo maldito" de Bora Chung - Alpha Decay

La autora surcoreana Bora Chung es toda una sensación. Habla con fluidez coreano, inglés, ruso y polaco y también enseña lengua rusa, literatura y estudios de ciencia ficción en la Universidad de Yonsei. Y además de todo, eso escribe fenomenales cuentos de terror con un toque folk como los que componen Conejo maldito.

Se trata de una colección de relatos que manipulan los géneros de forma juguetona y retorcida. Ciencia ficción, fantasía, fantasmas, fábulas y, sobre todo, ficción de terror. Conejo maldito podría describirse mejor como un libro de cuentos de hadas aterradores para adictos al terror. En ellos, Bora Chung se erige como una nueva voz de la narrativa fantástica que expande los límites de cualquier género con una personalidad arrolladora.

"S.L Nos4a2. Nosferatu" de Joe Hill - Nocturna Ediciones

Todo aficionado al terror sabe que Joe Hill es hijo de Stephen King, y que del terrorífico palo, tal terrorífica astilla cuando se trata de escribir excelentes libros de horror moderno. Hill ha escrito novelas, relatos cortos y cómics, pero el mejor de todos es NOS4A2.

Al igual que muchas de las ficciones de su padre, está también ambientada en la Nueva Inglaterra rural, y comienza en la década de 1980 con una chica que descubre cómo encontrar cosas perdidas montando en bicicleta a través de un puente cubierto. Uno de sus viajes la lleva a una biblioteca donde conoce a una mujer con el poder de predecir acontecimientos futuros utilizando fichas de Scrabble. Ella advierte a nuestra protagonista sobre el villano vampírico del libro: un secuestrador de niños llamado Charlie Manx, que lleva a los niños robados a un lugar llamado Christmasland...

"La casa al final de Needless Street" de Catriona Ward - Alianza

Aunque Catriona Ward nació en Estados Unidos, creció en países de todo el mundo y cursó estudios universitarios en el Reino Unido. Sufre de alucinaciones hipnagógicas (sensaciones que se producen cuando una persona se queda dormida), lo que influyó en sus sentimientos sobre el miedo, algo que se acrecentó aún más tras leer el cuento de W. W. Jacobs La pata de mono. "Me encanta el terror", declaró Ward a The Guardian en 2022. "Creo que es uno de los géneros más expresivos y empáticos en los que se puede trabajar. Todo el mundo siente miedo en algún momento de su vida. Leer es un acto sostenido de telepatía o empatía, y leer terror es aún más profundo que eso: es pedir a la gente que comparta vulnerabilidades reales tuyas y se abra a las suyas. Es como adentrarse en un túnel, y con suerte el escritor va abriendo camino con una antorcha, cogiendo de la mano al lector".

Esta historia de una niña que desapareció once años atrás en una excursión a un lago y de su hermana, Dee, una mujer vulnerable que sigue buscándola y rastreando a los sospechosos, después de que la tragedia destruyera a su familia, es nuestra favorita de ella.

"Las cosas han empeorado desde la última vez que hablamos" de Eric LaRocca - Dilatando mentes

Este hermoso libro de una de las estrellas al alza del género. recoge tres relatos del autor Eric LaRocca. El primero y más largo es el titulado Las cosas han empeorado desde la última vez que hablamos, que es una historia epistolar compuesta enteramente de correos electrónicos y mensajes de móvil entre dos mujeres.

La segunda historia está ambientada en un mundo en el que los científicos han demostrado que no hay nada más allá de la muerte y la tercera historia, la más corta, es la de un hombre que visita a su anciano vecino y se ve envuelto en una serie de peligrosas aventuras a cambio de dinero. Este libro ha sido descrito como "una obra inquebrantable que se arrastrará dentro de ti, removerá tu interior y te hará ver el mundo de forma diferente, como hacen todas las grandes historias".

“El exorcismo de mi mejor amiga” de Grady Hendrix - Booket

Grady Hendrix bien podría ser el rey de los títulos de terror ingeniosos, divertidos y descarados. El exorcismo de mi mejor amiga no es sólo un título divertido, sino que también detalla lo que nos vamos a encontrar indicando al lector que se trata de una novela de terror sobre la posesión demoníaca, pero también sobre la amistad.

Aquí Hendrix aborda el tema del drama de instituto, ambientándolo inteligentemente en los años 80, cuando el género estaba más de moda. Nuestras protagonistas son dos BFFs que se conocieron de forma torpe a los diez años y han sido casi inseparables desde entonces. Pero después de una noche en la que todo les sale mal, una de ellas cambia...

Con información de Esquire