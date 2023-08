Los padres de una joven le cobran un alquiler por vivir en su casa y encendieron un debate en las redes

Un matrimonio de Texas, Estados Unidos, generó un intenso debate en las redes sociales después de que decidieran cobrarle una mensualidad a su hija de 19 años por vivir en su casa luego de terminar la escuela secundaria. Cody y Erika, los padres de la joven Kylee, explicaron su decisión en un vídeo que se volvió viral en TikTok.

La pareja tomó esta medida en 2022, cuando Kylee todavía estaba en la escuela. Se sentaron con la adolescente y le explicaron que, una vez terminados sus estudios, le cobrarían dinero por vivir con ellos, pero solo si conseguía un trabajo. La idea era que Kylee comprendiera que la vida adulta implicaba responsabilidades financieras y prepararla para el futuro.

En mayo del año pasado, Kylee finalizó sus estudios y comenzó a pagar a sus padres una cantidad mensual de 300 dólares. Si ella se encargaba de sus propias compras de supermercado, el monto se reducía a 200 dólares. "El objetivo de cobrarle el 'alquiler' era que ella se diera cuenta de que no todo es gratis. Y también prepararla para la adultez. Cuando una persona entra en el mercado laboral, tiene que ser responsable de su propio alquiler y comida", explicó Cody.

Erika, por su parte, admitió que inicialmente consideró la medida algo exagerada, pero aun así decidieron continuar con la iniciativa. A lo largo de nueve meses, Kylee convivió con sus padres bajo esta modalidad, pagando puntualmente su "alquiler". Este año, finalmente, la joven se independizó y se fue a vivir sola, lo que los padres consideran un éxito en su intento de enseñarle responsabilidad financiera.

La iniciativa de esta familia texana derivó en opiniones divididas en las redes sociales. Algunos elogiaron la decisión de los padres, afirmando que es una excelente lección para preparar a los jóvenes para la vida adulta y la realidad financiera. Sin embargo, otros usuarios expresaron preocupación, mencionando que experiencias similares pueden afectar negativamente la relación entre padres e hijos.

"Un no definitivo para mí... Sé que es raro, pero siempre ayudaré a mis hijos sin importar la edad", "Tuve que pagar el alquiler después de graduarme hasta que me fui a la Infantería de Marina", "Mis padres me dieron unos 6 meses antes de cobrar el alquiler. Me ayudó a aprender a administrar mejor mi dinero. Me lo devolvieron cuando me mudé", "Nuestra regla es que si está en educación a tiempo completo, nuestra casa es gratis, pero de lo contrario se paga el alquiler", "Entonces, cuando cumpla 80 años y necesite cambiar su dependencia y baño, ¿debería cobrarle?", fueron algunos de los comentarios de la publicación viral.

Fuente: Infobae