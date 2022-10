Lula, en su primer discurso como mandatario electo: Este país necesita paz y unidad

Con el total de las mesas escrutadas, el líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, brindó su primer discurso como mandatario electo, luego de derrotar en la segunda vuelta electoral a Jair Bolsonaro.

“El pueblo quiere tener de vuelta esperanza. Este país necesita paz y unidad”, manifestó frente a miles de ciudadanos en San Pablo.

EL DISCURSO DE LULA DA SILVA

“Quiero comenzar con un agradecimiento a Dios porque creí la vida entera que Dios siempre fue muy generoso conmigo al permitir que yo saliese de donde salí para llegar donde llegue. Quiero felicitarlos y sobre todo quiero felicitar a las personas que me votaron”, empezó el discurso Da Silva y afirmó: “Intentaron enterrarme vivo y estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero tengo fe en Dios que con la ayuda del pueblo vamos a encontrar una salida para que el país vuelva a vivir democráticamente y pueda restablecer la paz entre las familias”.

En ese sentido, señaló que el PT venció “una de las más importantes elecciones de una historia”, que “colocó frente a frente dos proyectos opuestos de país”. “Esta no es una victoria mía ni del PT, es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó encima de los partidos políticos, de los intereses personas y de las ideologías para que la democracia saliese vencedora”, dijo.

El mandatario electo hizo énfasis en que “la mayoría del pueblo dejó en claro que quiere que haya más y no menos democracia, y que haya más y no menos respeto entre brasileños”.

“El pueblo quiere vivir bien, comer bien, quiere empleo, un salario justo, salud y educación, políticas públicas, libertad. Quiere libros, en vez de armas. El pueblo quiere tener de vuelta esperanza”, remarcó.

“Mis amigos y amigas: a partir del 1 de enero de 2023 voy a gobernar para 215 millones y no para apenas los que votaron en mi. No existen dos Brasil, somos un único país, un único pueblo”.

Lula, que será presidente por tercera vez, habló sobre los principales ejes que debe trabajar a partir del próximo año, como la economía, el vínculo con la sociedad y la lucha contra el cambio climático.

“El desafío es inmenso. Es preciso reconstruir este país en todas sus dimensiones, en política, economía, en la armonía institucional y las relaciones internacionales y en el cuidado con los más necesitados. Esta bandera no pertenece a nadie, solo al pueblo brasileño”, planteó.

En esa línea, afirmó: “Nuestro compromiso más urgente es acabar con el hambre, nuevamente. No podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños no tengan que comer o consumas menos proteínas que lo necesario. Tenemos el deber de que todo brasileño pueda desayunar, almorzar y cenar todos los días. Este será nuevamente el compromiso número 1 de mi gobierno. No podemos aceptar como normal que familias enteras sean obligadas a dormir en las calles”.

Asimismo, agregó que intentará “restablecer el diálogo con los tres poderes y reconstruir la armonía republicana” y marcó que “absolutamente nadie está por encima de la Constitución y nadie tiene derecho a ignorarla”.

“Las grandes decisiones políticas que impactan la vida de 215 millones de brasileños no será tomadas en secreto, en la oscuridad de la noche, sino con el diálogo con la sociedad. Que nadie dude de la fuerza de la palabra cuando se trata de buscar el entendimiento y el bien común”, indicó.

En relación con la economía del país, aseguró que afinará las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea y dijo: “Hoy estamos diciéndole al mundo que Brasil está de vuelta, que es demasiado grande para ser relegado al triste papel de paria. Vamos a reconquistar la credibilidad, previsibilidad y estabilidad para que inversores extranjeros retomen la confianza en el país”.

También dijo que enfrentará “sin tregua al racismo para que blancos, negros e indígenas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades” y agregó: “Así seremos capaces de construir un Brasil igualitario cuya prioridad sea las personas que mas necesitan”.

“Brasil está listo para retomar su protagonismo en la lucha contra el cambio climático. Brasil y el planeta precisan de una amazonia viva. Vamos a retomar el monitoreo y vigilancia del amazonas y combatir cualquier actividad ilegal porque queremos la pacificación ambiental”.

Da Silva, a su vez, envió un mensaje de unidad: “Es hora de reunir a las familias. A nadie le interesa vivir en un país dividido y en permanente estado de guerra. Este pueblo no quiere luchar más, es hora de bajar las armas que jamás debieron ser empeñadas. Vamos a trabajar sin descanso donde el amor prevalezca sobre el odio, la verdad sobre la mentira y viviremos un tiempo donde el pueblo tiene un nuevo derecho de soñar”.

“Voy a precisar de todo los partidos políticos, trabajadores, empresarios, parlamentarios, alcaldes, gente de todas las religiones. Todos juntos seremos capaz de construir un país del tamaño de nuestros sueños. Nuestra lucha no empieza y no termina con la elección, nuestra lucha por un país justo donde todos puedan comer, estudiar, será una lucha hasta el fin de nuestra vida”, cerró el mandatario que ganó el balotaje por el 50,90% de los votos.

