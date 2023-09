Se casó con su novia horas antes de que muera para que el hijo de ella no quede huérfano

Una pareja estadounidense , Kyle Adcock y Amy Drouillard, se casó en una sala de hospital , acompañados de personal médico y familiares, horas antes de que ella muriera de cáncer. Ahora Kyle está haciendo los trámites para adoptar al hijo de la mujer, Nolan, de 12 años.

Amy tenía solo 33 años cuando le diagnosticaron cáncer de mama metastásico en etapa 4. Dos años más tarde, el cáncer le quitó la vida. Los jóvenes del estado de Michigan tenían prevista una boda campestre para el 26 de agosto. Pero debido al avance de la enfermedad, cancelaron la fiesta y tuvieron una ceremonia íntima en el hospital, con enfermeras y parientes cercanos asistiendo a la ceremonia.

VELAS Y UN VESTIDO DE NOVIA: CÓMO FUE LA BODA EN EL HOSPITAL

“Amy llevaba su vestido, era hermosa y estaba llena de sonrisas”, dijo Adcock al canal local WJBK. “Fue una boda hermosa; nos organizaron una noche hermosa. Tenían a sus mejores seis enfermeras y trajeron un montón de velas a la habitación”, dijo el hombre sobre el momento. Horas más tarde, la joven murió.

Casarse era importante para ella. El papá de su hijo había muerto cuando él era muy chico y no quería que quede huérfano. Gracias a la boda, Kyle Adcock es el guardián legal de Nolan, y continúa con el proceso de adopción del niño. “Tuvimos que casarnos para que pueda adoptarlo”, dijo Adcock. “Y afortunadamente pudimos hacerlo”.

“Tiene un gran hijo; era difícil no enamorarse de los dos”, comentó Adcock. “En esta familia, nadie lucha solo, y eso es cierto: todos luchamos unos por otros y todavía seguimos luchando unos por otros”, agregó.

“Lo que me permite seguir es haberla visto sonreír y ser feliz en el último mejor y peor día de nuestras vidas”, dijo Kyle. “Eso me permite continuar, como también saber que todavía tengo a Nolan conmigo, y que él me tiene a mí”, concluyó.

La familia abrió una colecta online para ayudar con los gastos de crianza y los trámites legales para la adopción de Nolan. Ya consiguieron 47.000 dólares de un total de 50.000. “Estamos impresionados” con el apoyo recibido, expresaron en la plataforma GoFundMe. “La extrema generosidad, el gran amor, el apoyo y las palabras edificantes significan mucho para Kyle y Nolan en este momento devastador”, escribieron.

Fuente: Todo Noticias.