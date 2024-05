Se conoció el último audio que uno de los surfistas asesinados en México le mandó a su novia

La novia de Callum Robinson, uno de los surfistas asesinados en México, compartió fotos del joven y el último mensaje que recibió antes de desaparecer el 27 de abril.

“Así eras, positividad y sonrisas. Escucharé este audio sin parar”, escribió Emily Livia en una de las historias de Instagram donde rindió homenaje a la memoria de su novio.

En el audio, Callum Robinson le dijo a Emily que quería hacerla sonreír. Esta es la transcripción del audio:

Feliz martes, buenos días. Son las 11:11 y estoy pensando en vos. Solo quería enviarte un breve mensaje y decirte hola, bebé, espero que el inicio de tu día sea fenomenal. Por alguna razón, quise enviarte algo que te haga sonreír hoy. Espero que estés llena de positivismo y sonrisas. Chao, bebé. Te extraño.

Emily también reposteó todos los saludos de sus amigos, fotos de sus actividades juntos, vacaciones, una sesión de pedicura, y más videos del surfista australiano donde se ve su personalidad divertida y su pasión por la vida.

“Cal siempre se hacía la pedicura conmigo y le ponían caritas felices en los pulgares”, contó en uno de los videos. “Hasta los dedos de sus pies eran felices”.

“Para las vacaciones y cumpleaños, Cal y yo siempre nos regalábamos experiencias que pudiésemos compartir. Para Navidad, él me regaló una escalada por un puente y un salto en tirolesa. Aunque sabía que tengo miedo a las alturas, él siempre trató de sacarme de mi zona de confort para que disfrutara de las cosas que nunca me atrevería a hacer. Pero en nuestro último viaje, me llevó a escalar cuevas subterráneas”, escribió.

La joven también aseguró que Callum siempre estaba riéndose y “no se tomaba la vida con mucha seriedad”.

“Este hombre me cambió la vida en formas que nunca podré poner en palabras”, escribió en otra historia con una foto de ambos. “Todavía no entiendo este mundo sin él y su energía. Estoy tan agradecida de haberlo amado. Díganles a los suyos que los aman. Vivan su vida al máximo todos los días. Sean amables con otros, ríanse a carcajadas. No se enojen por tonterías. Vivan con positividad, y vivan como Cal”.

Callum Robinson, su hermano y un amigo fueron hallados en un pozo

El 5 de mayo, poco más de una semana después de haber desaparecido, los cadáveres de los australianos Jake y Callum Robinson y su amigo estadounidense, Jack Carter, fueron hallados en un pozo de la zona conocida como La Bocana”, ubicada al sur de Ensenada. Al día siguiente, la policía reveló que los familiares confirmaron sus identidades.

Las últimas imágenes que los surfistas compartieron en redes sociales. (Foto: Instagram / @callum10robinson)

Los tres habían viajado a un balneario del municipio de Ensenada, mientras disfrutaban de sus vacaciones en México.

La fiscal estatal María Elena Andrade reveló que los tres jóvenes fueron asesinados en el marco del robo de la camioneta en la que viajaban y las pericias confirmaron que los tres recibieron un impacto de bala.

Andrade consideró que presumiblemente los turistas extranjeros entraron a una zona aislada y sin señal telefónica para pedir ayuda en caso de un percance. Ahí habrían sido interceptados por presuntos criminales para apoderarse de su camioneta, que posteriormente fue hallada incendiada.

Fuente: Todo Noticias