Si no se triplican las inversiones, el 25% de la población del mundo seguirá sin agua

El Día Mundial del Agua, que se conmemora el 22 de marzo de cada año desde 1992, es una oportunidad para recordar la importancia de esta fuente vital de la naturaleza. "La humanidad `vampiriza´ los recursos acuíferos del planeta gota a gota. Sin agua suficiente en muchos lugares, aunque excesiva en otros o contaminada, las situaciones dramáticas se multiplican y hay riesgo inminente de una crisis mundial", alerta la ONU en un informe publicado recientemente.

"El uso insostenible del agua, la contaminación y el calentamiento global descontrolado están drenando la sangre vital de la humanidad", enfatizó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el prólogo del informe publicado con motivo de la conferencia de Naciones Unidas sobre el agua, -la primera desde la del Mar del Plata en la Argentina en 1977- que se llevará a cabo del 22 al 24 de marzo en Nueva York.

"Cuantas personas se vieron afectadas por esta crisis mundial del agua es una cuestión de escenario", explicó el principal autor del documento Richard Connor a la agencia AFP: "Si no se hace nada, entre el 40% y el 50% de la población seguirá sin tener acceso a servicios de saneamiento y cerca del 25% al agua potable".

Para tratar de revertir la tendencia y garantizar el acceso al agua potable para el 2030, más de 6.500 participantes, entre los que se incluyen un centenar de ministros y algunos jefes de Estado, se reunirán en Estados Unidos para poner sobre la mesa compromisos concretos.

"Hay mucho por hacer y el tiempo no está de nuestra parte", comentó Gibert Hougbo, presidente de la ONU-Agua, la plataforma que coordina el trabajo de la ONU, que no tiene ninguna agencia dedicada a este asunto vital. En rigor, desde 1977 no se organizó ninguna conferencia para abordar la problemática.

El consumo de agua dulce a nivel global

En un mundo en el que en los últimos 40 años el consumo de agua dulce aumentó en torno al 1% al año -en particular en los países emergentes-, el informe pone de relieve las dificultades que "tienden a generalizarse" y agravarse con el impacto del calentamiento global. Asimismo, el problema no es solo la falta de agua, sino la contaminación que puede deberse a la ausencia o carencias de sistemas de saneamiento.

La agricultura absorbió el 72% del agua, mientras que el consumo del sector industrial cayó un 12%. En regiones como América Central y el Caribe, Sudamérica y Asia, de 2000 a 2018 las extracciones de agua aumentaron, a diferencia del resto del mundo. En torno al 10% de la población mundial vive en países donde el estrés hídrico (relación entre la utilización del agua y su disponibilidad) alcanzó un nivel alto o crítico.

Según el informe de expertos del clima de la ONU, "cerca de la mitad de la población mundial" sufre una "grave" escasez de agua al menos una parte del año. Y esta situación refleja desigualdades. "Independientemente de dónde esté, si tiene suficiente dinero, logrará tener agua", apuntó Richard Connor. Pero "cuanto más pobre, más vulnerable se es a estas crisis".

Al menos 2000 millones de personas beben agua contaminada por excrementos, lo que las expone a padecer enfermedades como el cólera, la disentería, el tifus y la polio. Sin olvidar la contaminación de productos farmacéuticos, químicos, pesticidas, microplásticos o nanomateriales. Así, para garantizar el acceso al agua potable para 2030, habrá que multiplicar los niveles de inversiones actuales en el tema al menos por tres, tal como subraya el informe.

Fuente: Todo Noticias