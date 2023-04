Son hermanos, tienen dos hijos y exigen cambios en la ley para casarse: "Nos amamos"

Ana Parra y Daniel Parra , dos hermanos españoles que comparten el mismo padre. Hace algún tiempo decidieron hacer público su amor tras vivir durante nueve años un romance secreto por miedo a ser juzgados.

Tras dar a conocer su romance, aseguran que no quieren ocultarse y anhelan casarse. Por esto último, piden a la justicia de su país que modifique la legislación para cumplir su sueño.

Ambos se conocieron de grandes, ella con 20 años y él con 17. Vivieron un romance a escondidas y tuvieron dos hijos. Ahora quieren reafirmar su noviazgo. El caso revolucionó España y generó polémica.

Hasta el momento, el Código Civil de España prohíbe el matrimonio entre parientes directos, pese a que el incesto no está considerado delito desde el año 1978. Por lo que ellos manifestaron que quieren que se conozca su historia para que cambien las leyes y la mirada de la sociedad. Además, afirman que “no le están haciendo daño a nadie porque simplemente se aman”.

Son hermanos, tuvieron dos hijos y exigen que se cambie la ley para poder casarse

Según contó Ana en una entrevista con El Español, su madre le contó que su padre había formado otra familia y tenido otro hijo, lo cual despertó la curiosidad en ella “por si algún día se lo cruzaba en la calle”. Entonces decidió buscar a su papá en Facebook y de esta forma logró dar con su hermano, a quien agregó mediante un perfil falso en la red social.

A su vez, a Daniel le habían contado una historia similar, donde le comentaron que tenía una hermana por parte de su padre producto de un matrimonio anterior, pero a diferencia de Ana nunca le surgió la intriga de conocerla, ya que tenía otros tres hermanos.

De esta forma, Ana lo agregó a Facebook y empezaron a conversar. Entre risas y anécdotas, ella le confesó quién era y quedaron para conocerse en persona. “Nos dimos un abrazo y nos dio por reírnos. Fue una situación muy rara. Fue un poco incómodo, ya que no sabíamos muy bien qué decir”, confesó el hombre. A medida que fueron pasando los meses, comenzaron a tratarse como amigos, pero ambos aseguraron que “nunca sintieron esa fraternidad de hermanos”. La amistad crecía cada vez más hasta que en una fiesta se besaron.

“Intentamos mantener esa relación de hermanos, que es lo que marcan los cánones, pero nosotros no lo sentíamos así. No existía ese sentimiento fraternal. Yo conocí a una chica que me decían que era mi hermana y que tenía los mismos gustos que yo y me lo pasaba muy bien con ella, pero no la podría catalogar como a una hermana”, explicó Daniel.

Luego de aquel primer encuentro amoroso, ambos sintieron culpa porque sabían que moralmente no estaba bien visto lo que dictaba sus corazones. Pero con el pasar del tiempo se dejaron llevar y todos sus amigos los apoyaron, lo cual fue fundamental en el crecimiento de la relación.

“La sociedad se rige por unas normas morales y nuestra moral, en el fondo, nos impedía dar ese paso. Y es una tontería, ya que, si lo pensás nuestra relación es como cualquier otra, excepto por un libro de familia que dice que somos hermanos de sangre”, dijo Daniel.

Son hermanos, tuvieron dos hijos y exigen que se cambie la ley para poder casarse

Su caso generó polémica en España

Ellos dieron a conocer su caso en un programa de televisión y rápidamente comenzaron a llegarles mensajes de odio a través de las redes sociales: “Hay personas que nos escribieron diciéndonos que vamos a arder en el infierno”, detalló Ana y aseguró que no dejaron que esos pensamientos afecten a su amor.

A su vez, Daniel se defendió de los ataques y aseguró que “ellos nunca dijeron que la relación de amor entre hermanos sea algo natural”. “Simplemente contamos nuestra historia personal, no reivindicamos nada. Nos pasó, es algo inusual y ya está. Mucha gente piensa que estamos locos por defender este tipo de relaciones y que atentamos contra la moral, y no es así, solamente contamos lo que nos ocurrió”, aseveró al respecto Daniel.

Fuente: Todo Noticias