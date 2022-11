Trump anunció su candidatura a presidente de Estados Unidos

El ex presidente Donald Trump oficializó su intención de competir como candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano para 2024. Lo dijo en la noche del martes y generó revuelo a nivel mundial.

Si Trump gana la nominación, enfrentará al candidato del Partido Demócrata. El presidente Joe Biden dijo que quiere la reelección. Tanto el magnate como el político de 79 años se habían cruzado en los comicios generales de 2020, donde Biden se impuso con el 51 por ciento de los votos.

“Este es solo el comienzo de nuestra pelea para recuperar Estados Unidos. Para que América vuelva a ser grande como lo era antes anuncio esta noche mi candidatura a presidente de los Estados Unidos”, fueron las palabras de Trump. Según confirmó The Guardian y la CNN -entre otros medios- antes de su discurso, Trump había presentado su nominación ante el Comité Electoral Federal.

Su anuncio se produjo pocos días después de que los candidatos que apoyó en las elecciones de medio término fueran derrotados en la mayoría de los casos. “Esto no tiene por qué ser así. Dos años atrás, éramos una gran nación. Próximamente, volveremos a ser una gran nación una vez más”, dijo desde Miami. Aprovechó también para fustigar al gobierno de Joe Biden, a quien responsabilizó por el declive de la economía.

“Estos últimos dos años han sido verdaderamente malos. La inflación subió y es la más alta de nuestra historia. Las fronteras en el sur comenzaron a ser porosas y quién sabe quienes hayan ingresado. Las consecuencias de este tipo de intromisiones las sufriremos por años. Estados Unidos ha sido completamente humillada. Pero no hay razón real para continuar con este declive. No tenemos por qué seguir con este destino”, sostuvo Trump.

Y acotó: “Vamos a sacar a las fuerzas corruptas de nuestro país. Nos encontramos en un terrible estado. Estamos ante un gran problema. Nuestro país está siendo destruido frente a sus ojos. Y de acá no nos puede sacar un político. Nos tiene que sacar un gran movimiento, que personifique el coraje, confidencia y espíritu del pueblo americano. Es un trabajo para millones de personas que están orgullosas de vivir en el país en el que viven”.

Para el empresario, “esta no será mi campaña, será su campaña, la de todos nosotros”. “La única fuerza para poder enfrentar la gran corrupción que pesa sobre nosotros es la del pueblo. Yo solo seré su voz, tal y como prometí a partir de 2016. No se trata de política, se trata de nuestro amor por este gran país”, consignó.

Habló también de los motivos por los que decide anunciar su candidatura: “Estoy presentándome como candidato porque creo que el mundo todavía no ha visto la inmensa gloria que Estados Unidos puede alcanzar. Todavía no hemos llegado a la cima. Podemos ir muy lejos. Pero para por ir lejos, primero debemos salir de este pozo en el que estamos sumidos. Y una vez que lo hagamos, podremos ver cosas que nunca antes se habían visto en esta nación”.

“Desde ahora hasta la elección, voy a luchar como nunca nadie luchó. Vamos a vencer a las izquierdas radicales que amenazan con destruir a nuestra nación desde adentro. Tenemos que estar protegidos por todas las naciones que intentan acabar con nosotros, aquellas que nos odian, que buscan abusar de nosotros”, advirtió.

Y precisó para terminar: “Voy a asegurarme de que Joe Biden no recibe cuatro años más. Nuestro país no podría soportar eso. No lo digo en broma, lo digo con lágrimas. En 2020, recibí el mayor número de votos que un presidente haya recibido jamás. Y lo volveremos a hacer pero con más votos aún. Esta campaña se va a basar en problemas, visiones y éxitos. No vamos a parar hasta que consigamos cumplir todos nuestros objetivos y volver a ser grandes”.