Un hombre cis heterosexual usa pollera y zapatos con taco porque se aburrió de la ropa masculina

Mark Bryan es un ingeniero en robótica de 63 años, que tiene tres hijos y está casado hace 11 años. Si bien lleva una vida común y corriente, su decisión de usar pollera y zapatos con tacos para vestirse hizo que sea objeto de elogios y críticas.

“La gente tiene tan arraigado que ciertas prendas son para hombres y otras para mujeres, que cuando cruzas esa línea, eres gay. Soy heterosexual y mi forma de vestir no tiene nada que ver con la sexualidad”, aseguró Bryan, quien se siente orgulloso por su elección. Es que la mitad de la ropa en su armario es femenina y la otra masculina, ya que esta última lo aburrió en 2015.

Y agregó: “Veo la ropa sin género, y me encanta la libertad que obtengo al poder usar ropa tanto de hombre como de mujer. Empecé a explorar mi estilo cuando iba de compras con mi esposa y ella sugirió: '¿por qué no miramos vestidos y faldas?'”.

Además, ponderó el apoyo de su mujer, quien dice que realmente “no le importa” la forma en que vista. Incluso, lo ayuda a elegir la ropa cuando salen. “¿Apoyo a Mark? Sí, por supuesto. Creo que se vería increíble con cualquier cosa, pero después de todo, él es mi esposo. Usa tacones mucho más altos que yo, pero sus piernas también se ven mucho mejor”, manifestó la esposa.

El estilo del hombre de 63 años llama la atención en el pueblo donde vive, pero no tiene problema con los cuestionamientos: “Estoy en una edad en la que no me importa lo que la gente piense. Si las personas quieren ver bien lo que estoy usando, está bien”.

Fuente: Infobae