Un mecánico salió a probar un icónico Toyota Supra, chocó contra un tren y lo destruyó

Tras su aparición en Rápido y Furioso, el Toyota Supra aumentó su valor. Y no solo eso sino que las ediciones clásicas del modelo pasaron a ser todavía más deseadas, como es el caso de la generación conocida en el ambiente como Mk4, a esta altura, ya un auto de culto.

Pero la historia no es feliz para esta unidad, que fue chocada ¡por el mecánico que la tenía que reparar! Como lees, salió a probarla e impactó contra un tren, a él sorprendentemente no le pasó nada pero el auto quedó totalmente destruido. Dolor fierrero.

¿Te imaginás la cara del dueño cuando se enteró?

Todo quedó registrado por la cuenta de Instagram “f1_coyote”, porque desde otro auto estaban grabando, justamente, al Supra, una “figurita difícil”. Ocurrió en Englewood, Colorado, Estados Unidos.

Allí se ve que el conductor acelera en una avenida, sobrepasa a otro auto y la cola del auto se desliza justo antes de que pierda el control. El impacto fue inevitable.

Según el portal The Drive, el conductor no sufrió heridas graves y efectivamente no es el dueño del auto.

En cuanto al auto, una verdadera lástima, ya que tenía apenas 27,358 kilómetros.

Toyota Supra

Algunos usuarios en las redes sociales indicaron que el motivo de la pérdida de control habría sido el piso congelado, de hecho al lado del tren impactado se ve nieve. No obstante, otros autos están circulando por la misma avenida sin problemas.

Si bien la denominación Supra aparece en 1978, esta generación, internamente llamada A80, apareció en 1993 para convertirse en un clásico deportivo japonés de los 90 pero también de todos los tiempos. En su momento planteó un gran cambio para el modelo, que abandonó por ejemplo los faros retráctiles.

Fuente: Todo Noticias.