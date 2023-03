Una bebé murió por una golpiza: acusan al padre y la madrastra de asesinato y tortura

La trágica muerte de la pequeña Quenia Gabriela Oliveira Matos de Lima, de 2 años, causó una fuerte conmoción en Brasil. La nena falleció tras una brutal golpiza y por el caso detuvieron a su padre Marcos Vinicius Lino y su madrastra, Patricia André Ribeiro, acusados de homicidio doblemente calificado y torturas.

El caso fue descubierto cuando la llevaron sin signos vitales a la Clínica de la Familia Hans Jurgen Fernando Dohmann, en Guaratiba, tras una supuesta caída ocurrida pocos minutos antes. Según dijo la médica Ana Cláudia Regert, cuando llegaron “gritaron que no respiraba”. Pero la pequeña “ya estaba sin signos vitales y en estado cadavérico”.

La doctora dijo al sitio g1 que aun así trató de hacerle maniobras de RCP a la nena, sin éxito, y que en ese momento se dio cuenta de lo que le había pasado a Quenia.

“Cuando la subimos a la camilla y la desnudamos para iniciar las maniobras, estaba claro que se trataba de lesiones que no acababan de ocurrir ayer. Estas eran cosas que habían estado sucediendo durante mucho tiempo. Había quemaduras, probablemente por cigarrillo, en el ombligo, la zona genital estaba alterada, había una fisura anal, muchos moretones en el cuerpo de un niño de 2 años y 4 meses”, recordó con emoción.

Según dijo la doctora, cuando les comunicó la muerte de la nena, la madrastra “no tuvo ninguna emoción”. “Empezó a amamantar a su hijo de 3 meses, como si le fuera algo completamente indiferente. Fue impactante, muy impactante”, dijo.

El padre y la madrasta de la bebé están acusados del crimen

Entonces la médica salió corriendo de la clínica por otra puerta hacia la comisaría, ubicada a unas cinco cuadras, para alertar sobre la situación. “Llegó sin aliento y describió todas las lesiones”, explicaron desde la policía. El papá y su pareja fueron detenidos poco después en el centro médico.

Ante los agentes, la pareja negó los malos tratos. “Dijeron que nunca golpearon al niño, que esas heridas fueron cuando la nena jugaba y se caía”, dijo la comisaría Márcia Julião.

QUENIA TENÍA 59 LESIONES EN EL CUERPO

La autopsia constató que Quenia presentaba 59 lesiones en todo el cuerpo, principalmente en la cara, el abdomen y la espalda, además de signos de abuso sexual. Los moretones, nuevos y viejos, revelaron una rutina de agresión física y maltrato vivida en el hogar.

El informe forense precisó que la nena murió a causa de un politraumatismo torácico y abdominal provocado por un golpe contundente y producido por medios crueles. La nena había muerto por lo menos una hora antes de que la llevaran al hospital.

“En 40 años de profesión, este es el caso más terrible e inhumano que vi en mi vida”, afirmó Márcia. “La nena estaba toda magullada. ¿Cómo alguien puede hacerle eso a un pequeño ser tan frágil e indefenso?”, se preguntó.

“La barbarie del crimen conmocionó a todos los policías de esta unidad y causó gran conmoción, dados los crueles actos de tortura”, destacó la jefa policial.

“Las lesiones demuestran que esta nena sufrió mucho antes de morir. Las torturas evolucionaron con el tiempo hasta causar la muerte”, sostuvo.

Según descubrieron los investigadores, la nena ya había sido tratada en la misma clínica en noviembre del año pasado por un corte de 5 centímetros en el cuero cabelludo. En ese momento, la madrastra informó que a su hijastra le había caído un plato en la cabeza.

LA MADRE DE QUENIA SE ENTERÓ DE LA MUERTE POR TELEVISIÓN

Tras su detención, Marcos Vinícius dijo que cuidaba a Quenia desde que tenía 3 meses. El hombre se habría hecho cargo de la nena para no pagar la pensión a su expareja. La mamá de Quenia dijo que hacía un año que no tenía noticias de la chiquita y que se enteró de su muerte por televisión.

Según dijo, sufre de depresión y problemas económicos y “por eso creía que dejar a Quenia al cuidado de su padre sería la mejor solución, ya que él podía brindarle una mejor calidad de vida”.

La mujer destacó que “mientras tuvo una relación con Marcos, él nunca fue agresivo”.

Además de Marcos Vinicius Lino y Patricia André Ribeiro, la policía decidió procesar a una maestra, dos cuidadoras y los dueños de la guardería a la que asistía la beba desde hace un mes por no denunciar los malos tratos, pese a tener sospechas. “Ellos sabían de las agresiones y tenían la obligación de comunicarlo al Consejo Tutelar y a la comisaría. No informaron lo que sufría la niña, No hay justificaciones”, dijo la comisaría Julião.

Fuente: Todo Noticias.