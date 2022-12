Una familia rechaza que su hijo enfermo reciba "sangre de vacunados contra el coronavirus"

Las autoridades sanitarias de Nueva Zelanda iniciaron una batalla judicial por la custodia de un bebé cuyos padres impiden que se le practique una intervención urgente de corazón porque los donantes de sangre pueden haber recibido vacunas contra el coronavirus.

La autoridad de salud de Nueva Zelanda -Te Whatu Ora- solicitó de emergencia la custodia al Alto Tribunal en Auckland, al considerar que se trata de un “asunto de vida o muerte”.

El bebé de cuatro meses, cuyo nombre fue mantenido en reserva, necesita una “operación de urgencia” para corregir un problema cardíaco conocido como estenosis de la válvula pulmonar, indicó la madre. El procedimiento quirúrgico se retrasó porque los padres no quieren que reciba sangre de donantes que hayan recibido vacunas de ARN mensajero.

El abogado del Te Whatu Ora, Paul White, remarcó que los cardiólogos del bebé advirtieron que el paciente está sufriendo daños debido al retraso de la operación por la acumulación de sangre en la válvula dañada. “Está sometido a una tensión increíble”, expresó White en declaraciones recogidas por el diario New Zealand Herald, al insistir en que este bebé, quien se encontraba en la sala judicial en brazos de su madre, permanezca hospitalizado.

El caso no es muy diferente al de los Testigos de Jehová que rechazaron transfusiones de sangre para sus hijos, aparte del origen de las creencias de los padres, dijo White. “Lo que tenemos son padres amorosos... con creencias que contrastan con los puntos de vista de los médicos basados en la ciencia”.

“Su única opción es la cirugía, y hay un pronóstico excelente con esa cirugía”, agregó White.

Por su lado, la abogada Sue Grey, que representa a los padres del bebé, argumentó que hay una serie de donantes no vacunados que están dispuestos a donar sangre, al referirse a algunos de los 150 manifestantes antivacunas congregados a las afueras del tribunal.

Sin embargo, las autoridades sanitarias rechazaron el pedido de los padres. NZ BLood, el banco de sangre público neozelandés que coordina las donaciones de sangre y provee de plasma a los hospitales, no distingue entre donaciones de personas vacunadas o no contra el covid dado que no hay un riesgo añadido por usar este tipo de sangre.

Asimismo, los pacientes no pueden elegir a sus propios donantes en Nueva Zelanda, en donde más del 90 por ciento de la población mayor de doce años ha recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus

Las autoridades quieren recibir custodia parcial del niño, por lo que tomarían las decisiones de índole médica, mientras que los papás seguirían a cargo del niño.

Reclamo

El Te Whatu Ora dijo que había recurrido al tribunal pensando en “el mejor interés del niño”.

Si el tribunal falla a favor del departamento de Salud, los padres pueden apelar la decisión, aunque probablemente no tendrían tiempo porque el bebé sería operado de inmediato, según Radio New Zealand. Si ganan los padres, potencialmente pueden pedir una donación directa, pero los expertos como el hematólogo Jim Faed consideran que se trata de un procedimiento inseguro, especialmente en los escrutinios de los donantes, agregó la emisora pública.

La estricta respuesta de Nueva Zelanda ante la aparición del coronavirus fue vista como un caso de éxito en el mundo ante las bajas tasas de mortalidad, incluso antes del inicio de la campaña de vacunación.

Pero las continuas limitaciones a la movilidad, los confinamientos y otras restricciones causaron preocupación por la erosión de las libertades civiles y provocaron la emergencia de un pequeño pero ruidoso grupo contrario a las medidas anticovid y las vacunas.

Fuente: Todo Noticias.